La Fiscalía avala les restriccions del Govern a partir del 9 de maig

Fins aquest divendres el Procicat no ratificarà les mesures que hi haurà a partir del dia 9 de maig per controlar la pandèmia un cop hagi ja decaigut l'estat d'alarma. Restriccions, com per exemple, la limitació a 6 en les reunions, i també la limitació d'accés a llocs de culte. A més, el comerç podrà ampliar horari fins a les 10 de la nit i les activitats culturals i esportives fins a les 11, així com la restauració.

La Fiscalia avala les restriccions del Govern El TSJC tindrà a partir d'ara l'última paraula sobre aquestes mesures si són estriccions que impliquen drets fonamentals. De moment, el Govern ja s’ha dirigit al tribunal perquè doni el vist-i plau a dues d’elles. D’una banda hi ha la limitació de les reunions tan a casa com al carrer a sis persones no convivents. De l’altra hi ha la de mantenir l'aforament dels actes religiosos i cerimònies civils en el 50% ( amb un màxim de 500 persones, 1.000 si és a l’aire lliure o amb ventilació reforçada. Totes dues ja han rebut, per cert l’aval de la Fiscalia, que ha dirigit un informe favorable al TSJC sempre que no siguin restriccions generalitzades sinó proporcionades i suposin un greu risc de contagi.

Les CCAA treballen en l’encaix jurídic Després de la reunió d'aquest dimecres entre Govern i Comunitats Autònomes, aquestes continuen treballant en l'encaix jurídic de les restriccions i decrets per gestionar la pandèmia un cop decaigui l'estat d'alarma diumenge vinent. De moment, almenys 5 comunitats aposten per mantenir el toc de queda, com ara les Balears i Navarra. A Catalunya, la decisió del govern de mantenir la Llei de Salut Pública sense modificacions obre un dubte: el marc normatiu actual és, com diu l'executiu, suficient per tornar a desplegar grans restriccions a la mobilitat o, fins i tot, un confinament perimetral? 01.02 min El Govern podrà tornar a imposar restriccions d'acord amb la Llei? | Nuria Alcalá Segons l'exlletrat major del Parlament i professor de dret constitucional, Joan Ridao, l'actual redacció del text permet la possibilitat de plantejar noves restriccions, en cas que la situació epidemiològica ho requereixi. Ridao admet, això sí, que hauria estat desitjable que la Generalitat hagués definit millor les seves competències.

Dubtes sobre el paper que han de jugar els tribunals Ara bé, partir d'ara si l'alt tribunal català no autoritza l'aplicació de certes restriccions noves, la Generalitat podrà recórrer la decisió el tribunal Suprem d'acord amb un nou decret llei aprovat en consell de ministres. Aquest últim recurs davant el Suprem hauria de servir per aportar seguretat jurídica tal i com ha reconegut la magistrada Montse Raga al Cafè d'Idees de Ràdio 4 i La 2. “☕ La magistrada Montse Raga reconeix que cada tribunal té la seva interpretació jurídica, però que ara el Suprem marcarà una línia sobre les mesures que es poden o no aplicar.



▶️ Recupera l'entrevista de @GemmaNierga: https://t.co/OnllYwv60Z pic.twitter.com/krvYepvmjZ“ — Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) May 6, 2021 Tot i això, la majoria dels experts ho rebutgen perquè consideren que no hauria de ser una potestat que correspongués als jutges, segons ha explicat la catedràtica de dret constitucional de la universitat de Sevilla, Ana María Carmona, a Ràdio Nacional. 00.46 min Ana María Carmona, catedràtica de Dret Constitucional