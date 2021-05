Desmarcats - Alex Cano, capità del CE Europa

El Club Esportiu Europa torna a ser equip de Segona Divisió B, el que actualment es coneix com a Segona RFEF. N'hem parlat amb el seu capità, l'Alex Cano, que duu 12 anys i quasi 400 partits defensant els colors del club.

Després de tant de temps a l'Europa, Cano afirma que hi ha " estima mútua amb els aficionats , perquè són molt propers". "En un any marcat per la pandèmia, haver comptat amb la presència de 1.000 espectadors a l'estadi s'ha notat".

La gespa de l'estadi, un problema pendent de resoldre

El mal estat de la gespa del Nou Sardenya ha estat notícia aquesta temporada, tot i que el club fa temps que reclama que es facin canvis. Cano diu que volen "arreglar quatre forats que hi ha a la gespa" perquè hi ha espais on els jugadors trepitgen i "sembla que vagis per la carretera". Pel que fa a la gestió que es fa des de l'Ajuntament de Barcelona el capità comenta que "estan anant molt lents" i que la realitat és que "hi ha jugadors que s'estan lesionant greument del genoll".