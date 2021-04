Núria Pau: "Com més costa i més entrebancs trobes, més enganxa i més ho gaudeixo jo"

Núria Pau ha visitat el plató del Desmarcats després de guanyar fa només un mes el Campionat d'Espanya d'esquí a la modalitat d'eslàlom. L'esportista catalana és una de les millors esquiadores del país, però no es conforma amb això, sinó que el seu proper objectiu són els Jocs Olímpics de Pequín 2022. Moguda per l'ambició, mai no li ha importat sacrificar-se per fer el que més li agrada: competir. Ja pot haver-hi una competició a la Molina o a Cortina d'Ampezzo que, per a ella, la distància no és un impediment.

16.000 kilòmetres ha fet la Núria aquest any amb el seu cotxe per poder competir: "Sabia que aquest any em tocaria assumir moltes coses perquè vaig decidir anar pel meu compte, individualment i en privat", confessa. Tot i estar en un equip italià "no hi havia cap corredora que competís en el mateix que jo; aleshores, em tocava agafar el cotxe i marxar", assegura l'esquiadora. "Al final vaig fer més Copes del Món de les que em vaig plantejar i va anar tot tan bé que vaig acabar incloent moltes més competicions del nivell", confirma la campiona d'Espanya en la modalitat d'eslàlom.



Abans de guanyar el Campionat d'Espanya va provar sort al Campionat Mundial, que es va celebrar al febrer a Cortina d'Ampezzo, Itàlia. L'esquiadora catalana confessa que el millor moment de la temporada va ser "el camí" per arribar a aquell campionat "perquè van sortir resultats que no havia fet mai; anava tot rodat". La seva amiga i entrenadora la va acompanyar. Quan van arribar allà les dues i va fer els primers entrenaments, li va afirmar contundentment a la seva companya: "Estem aquí, ho hem aconseguit". Un moment que, de fet, encara li emociona.



Tot un poble unit per una sola causa: ajudar la Núria. Ribes de Freser és un municipi d'esquiadors, situat molt a prop de la Vall de Núria. És per això que "ho tenia fàcil perquè la gent empatitzés pel que jo estava fent i lluitant, que són uns Jocs Olímpics; ho porten molt a dins com jo". En aquell moment, la Núria necessitava el suport del seu entorn perquè "em va agafar en un moment en què vaig quedar fóra de l'equip nacional -fa 3 o 4 anys- i una opció viable era anar a fer la gira sud-americana a fer els punts que necessitava". Ella, però, assegura que "no tenia els recursos per anar-hi, perquè no tenia patrocinadors en aquell moment i ens vam mobilitzar: vam organitzar unes activitats per recaptar diners per pagar-me la lliga americana". Afortunadament, l'esquiadora assegura que "vam aconseguir-los, vaig guanyar tota la gira". Per ella és un "repte aconseguit". De fet, la Núria confessa que ho van anomenar com "El repte". I així és com, la campiona d'Espanya va tornar a entrar a l'equip nacional.



