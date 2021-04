Jejeje, no me hagas reir, Lui, que me duele.

(Música rock)

Agus, Agus, tenemos que ver qué hacer para el día de la madre.

Yo ya tengo la bola antiestrés. ¡Ay!

Que no, Agus.

Tenemos que probar más cosas, que nuestras mamis se lo merecen.

¿Qué te pasa?

Es que me duele mucho la tripa.

Vaya, será por algo que has comido.

Esta mañana he abierto una bolsa de chuches

y me he puesto a jugar a la consola

y me la he comido entera sin darme cuenta,

ay qué dolor ahora.

Pero Agus, ya veras qué gases luego.

Sí, sí, de efecto invernadero.

Jajaja, vas a ser el culpable del calentamiento global Agus.

Jejeje, no me hagas reir, Lui, que me duele.

Vas a echar más gases que las vacas,

jajaja. Jajajaja. ¡Ay!

Tranquilo, Agus. Tengo la solución,

tienes que comer más fruta y menos chuches.

¿Ah sí? ¿Más fruta?

Bueno es que no me gusta mucho la fruta.

Pero tengo un reto que te va a encantar.

¡Es hacer manualidades con la fruta antes de comerla!

¿Cómo es eso?

Ya verás, lo puedes hacer para la merienda.

¡Oh!, ¡un momento Lui!

Si vamos a estar tocando la fruta, primero hay que lavarse las manos,

venga anda. ¡Ah!, ¡es verdad! Voy para allá.

Ay, ay, ay, ay, ay.

(Arpa)

¡Hala, cuánta fruta de colores!

Y un papel film,

y un plato de cartón, cuchillo, cuchara y rotulador.

Vale y entonces qué ha hecho aquí, lo ha pelado

y lo ha cortado en rodajitas, ¿y ahora qué va a hacer?

A mí la verdad es que no me gusta mucho la fruta, eh,

a ver lo que hace.

Pero esto te va a encantar, mira, mira, parece un coronavirus,

lo está haciendo con kiwi, con una y con un poco de frambuesa.

Oh, vaya pero qué buena idea. El ojo.

Qué buena idea. Nos lo vamos a comer,

porque vamos a acabar todos juntos con el coronavirus, jaja.

Oye, se lo ha comido súper rápido. ¿Y ahora qué está haciendo?

Se lo ha comido rapidísimo.

¿Y esto qué es? Ah, ya sé lo que es, son solecitos,

con plátano y con cachitos de mandarina,

Oh, pero es que está genial, ¡qué guay!

yo nunca había visto cosas así con la fruta.

Guau, a que así sí que te apetece comer fruta, eh.

Pero es que claro, no tiene nada que ver,

uy, ¿y ahora? A ver, a ver...

Yo creo... aquí ha cortado fresa y piña en daditos pequeños

y está pintando algo en el plato de cartón este.

Pero cómo pinta un plato, eso no puede ser, eso no se come.

¡Ah! Está pintando un corazón, qué guay.

Y entonces esto lo pone encima...

Ah, claro, ahora lo entiendo. ¿Para qué?

Vale, vale, lo está como forrando.

Claro, así no toca lo del rotulador la pintura.

¡Ah! Esto es como un truqui para hacer un patrón de un corazón.

Es como un dibujito, mira le está echando

la fresa dentro con cuidado.

Claro, así sabe dónde tiene que colocarlo.

Claro, qué listo. Es genial.

Aquí “el pelos” este,

esto hay que hacerlo con mucho cuidado.

Ya te digo, eso es dificilísimo, eh.

Y ahora qué va a hacer, ah sí mira, un corazón.

Ya hemos visto que es un corazón, listo.

Oye, ¿y mientras haces esto puedes comer también?

Las autoridades no recomiendan

empezar a comer antes de acabar el plato,

para que quede bonito, pero bueno.

Mira, yo todo lo que se me hubiera caído fuera, eso para adentro,

me lo como todo lo que se caiga.

Hombre y luego te vas a comer todas estas cosas, claro,

si es una forma súper diver de comer fruta.

Sí.

También yo creo que lo puedes hacer para ti y para toda tu familia.

Oh, ahora que dices para toda la familia,

esto puede ser un regalo buenísimo para el día de la madre.

Guau, sí, imagínate que entras en casa

con el plato así en la habitación

y se lo regalas a tu mami.

Pero, pero yo quiero que todo el mundo se entere

de lo que quiero a mi mami

y que sea algo espectacular y que lo vea toda la gente.

Claro, asi solo lo ve tu familia si es así.

Pues hay que pensar algo, eh, Agus.

Hay que pensar algo. Yo quiero que todo el mundo se entere.

Que sí, que se haga viral, que lo vea todo el mundo.

Eso, eso. Pues es complicado, eh.

Mira. Hay que pensar en algo.

Pensemos, pensemos.

(Arpa

Lui, ya me encuentro mucho mejor.

¡Qué bien!

Así me va a encantar merendar con fruta todos los días,

es super divertido. Agus,

tenemos que pensar en un regalo, para el día de la madre,

para el 3 de mayo.

Pues, ¡un plato de fruta!

Sí, pero vamos a probar más cosas.

Oh sí, vamos a mirar lo que han mandado a Clan,

a ver si se nos inspira, a ver: clan@rtve.es

¡Mira este, es genial!

Kenzo ha dibujado unas nubes súper chulas,

las podríamos hacer con pera.

¡Oh, sí, qué idea!

Cómo nos inspiran nuestros colegas de Clan, eh, es genial.

Sí, ahora vamos a pensar en algo

que pueda ver todo el mundo desde sus casas.

Mmm... eso sería genial,

algo que pueda ver todo el mundo cuando salimos a aplaudir.

Sí, va a ser genial, ¡hasta mañana!

Oh, ¡hasta mañana!

(Música rock)