El sector turístic de la capital catalana ha deixat d'ingressar 2.100 milions d'euros des de l'inici de la pandèmia, equivalent a un 95% de la facturació habitual. Actualment, només un 30% dels hotels estan oberts, amb caigudes de preus d'entre el 50% i el 60%, i un 90% dels treballadors del sector continuen afectats per un ERTO. "Vivim principalment d'un turisme internacional que no pot arribar i, per tant, no podem treballar", ha lamentat el president del Gremi d'Hotels de Barcelona, Jordi Mestre.

00.54 min El Gremi d'Hotels alerta d'una situació "dramàtica" i reclama accelerar la vacunació | Climent Sabater

L'entitat ha alertat d'una situació "dramàtica" i ha reclamat accelerar la vacunació davant un nombre de reserves "molt escàs", tant de cara al Mobile World Congress (MWC) com per l'estiu.

Estiu: "Depèn de la vacunació" "L'estiu és l'última oportunitat per a remuntar el sector hoteler. Però en aquests moments les reserves són molt escasses. Hi ha molta inseguretat per part del viatger, que no està reservant, o s'ha anat a altres destins que percep com més segurs", ha advertit Mestre. Això té dues solucions, i una d'elles és primordial: la vacunació. "Sense vacunació no hi haurà estiu", ha verbalitzat l'hoteler. Referent a això, l'alt directiu i representant del Gremi ha recordat que la immunització depèn de l'accés a les dosis i de les mans. "Si tenim dosi, ha de vacunar tothom, fins a l'Exèrcit, ja que estem en una emergència nacional", ha respost Mestre a preguntes d'aquest mitjà.