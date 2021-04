Cafè d'idees - Alex Corretja: "Ja no m'omple jugar a tenis"

L'extenista i ara comentarista esportiu Alex Corretja assegura que ja no l'omple jugar al tenis, ni hi troba un plaer suficient. En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, explica que s'ha passat al pàdel, ja que veu que pot progressar més: mentre en el tenis ja només empitjora, en aquest altre esport nota com millora. A més, quan juga a tenis amb algú altre, sempre és superior fruit del seu passat com a professional.

Agraït per poder ser comentarista Corretja reconeix que està molt content amb la seva faceta de comentarista esportiu. Tot i que mai s'ho hauria imaginat, reconeix que s'ho passa molt bé i que és un "privilegi" que el deixin "comentar i entrevistar". Explica que li agrada molt analitzar i sempre s'ha fitxat molt en els detalls, observant tot el que pot, i que aprofundeix en temes mentals i tàctics gràcies al seu passat com a professional. En aquet sentit, revela que li molestava molt que, quan ell estava a l'altra banda, l'entrevistador no sabés què preguntar-li. “☕️ @AlexCorretja74 assegura que mai s'hauria imaginat ser comentarista esportiu, però que s'ho passa molt bé.



��️ "És un privilegi que em deixin comentar i entrevistar".



�� https://t.co/Pbe5vRWkNP

�� https://t.co/kwIldIDIDO

@GemmaNierga @RTVECatalunya @radio4_rne pic.twitter.com/wOMjRFwbiw“ — Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) April 27, 2021

"Nadal és insaciable" Corretja ha passat pel programa per valorar el passat Barcelona Open Banc Sabadell, un torneig espectacular, molt emocionant i amb un alt nivell de tenis, segons ha dit, que va guanyar Rafa Nadal: "És insòlit. És insaciable. No té límits". Defensa que no tornarem a viure un cas com el seu perquè és molt complicat ser un guanyador en terra batuda, especialment perquè vol molta paciència en un moment en què prima més la immediatesa. “☕️ @AlexCorretja74 adverteix que no tornarem a viure un cas com el de Rafa Nadal.



��️ "És insòlit. És insaciable. No té límits".



�� https://t.co/Pbe5vRWkNP

�� https://t.co/kwIldIDIDO

@GemmaNierga @RTVECatalunya @radio4_rne pic.twitter.com/Sy3KM3Ap3I“ — Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) April 27, 2021