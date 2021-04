A l'últim capítol d'' Helvètica ' vam creuar la catifa vermella per descobrir la relació entre disseny i cinema, un vincle cada vegada més proper d'on sorgeixen cartells, crèdits finals, escenaris d'ambientació i un attrezzo que sembla real!

La primera parada de la Flora Saura va ser a l'Escola de Cinema de Barcelona. Allà va conèixer la Maite Sánchez Balcells, directora artística que crea els espais on tenen llocs les pel·lícules i s'encarrega de cuidar tots els elements que envolten els actors i actrius en escena. En definitiva, "crear mons que no existeixen". Ens va explicar que en una producció, dins de la direcció d'art sempre trobem un dissenyador gràfic que s'encarrega de la cartelleria i la documentació dels actors i actrius que ajuden a crear una atmosfera real i cuidada amb tota mena de detalls. El seu decorat preferit, però, és un de ben simple: el de l'escena final d''El Verdugo', ben simple i esgarrifós alhora.

La segona parada va ser a l'estudi Wild Pony, on va trobar-se amb en Jordi Rins, dissenyador gràfic i cartellista. Si sou dels que us fixeu en els cartells de les pel·lícules, segur que us heu trobat amb la seva feina! Per ell, la funció d'un cartell és de senyalètica: "si crea confusió, és un mal cartell, tot i que això no impedeix que pugui ser original", va mencionar. Abans de començar a treballar en un projecte, en Jordi rep el guió de la pel·lícula perquè s'avanci a pensar possibles imatges que pot necessitar en el disseny final. I, en aquest procés de creació, les pautes han variat al llarg del temps: mentre abans un cartell estava en una vitrina i a pocs llocs més, avui dia els cartells circulen per les xarxes socials en diferents formats, se'n fan lones per a les façanes d'edificis, etc.

Lona de Jordi Rins a 'Helvètica' i el cinema cropper

A més d'especialitzar-se amb cartells de pel·lícules, també s'ha centrat en els crèdits finals. "Em serveix per acabar de vestir la part gràfica de la pel·lícula", explica. Però, què aporten els títols de crèdits a una producció? Per què hi ha persones que li donen molta importància i perquè molts de nosaltres ens aixequem del seient quan encara no han acabat? En Jordi ens va explicar que la seva funció inicial era deixar constància dels professionals que hi havien treballat, però als anys trenta, amb les produccions de ficció, es va començar a treballar el seu valor estètic amb varietat de tipografies i la introducció d'elements propis de la pel·lícula.

Carlos Marques-Marcet a 'Helvètica' i el cinema cropper

L'última parada de la Flora va ser amb el director de cinema Carles Marques-Marcet. Ell és d'aquells directors que intenta estar en cadascun dels processos de creació d'una pel·lícula: des del cartell fins als crèdits finals. I és que, per ell, uns bons crèdits són aquells que acompanyen l'estètica i el relat de la pel·lícula: com els seus crèdits inicials per la producció 'Tierra firme'. Si li pregunteu pels seus cartells preferits (de produccions alienes), ho té ben clar: els de John Cassavetes!

En la seva secció, l'Òscar Dalmau es va fixar en els petits detalls de les pel·lícules i les sèries. És a dir, aquella part de les produccions que van a mans de persones com la Noemí Gimeno. Ella és dissenyadora gràfica i una de les seves tasques és crear objectes ficticis que semblin ben reals per tal de perfeccionar l'ambientació de les produccions. Mireu aquesta pàgina de diari: sembla d'un periòdic qualsevol, però és completament inventada!

Noemí Gimeno a 'Helvètica' i el cinema cropper

I per últim, la Júlia Solans ens va parlar d'un matrimoni artístic que es van dedicar molts anys al cinema: en Saul i l'Elaine Brass. Els dos van endinsar-se tant en el món dels cartells de cinema com en el dels crèdits finals i junts van crear autèntiques obres d'art que han passat a la història: com els cartells de 'Vértigo' d'Alfred Hitchcock, 'Spartacus' de Stanley Kubrick o 'West Side Story' de Robert Wise i Jerome Robbins.

Júlia Solans a 'Helvètica' i el cinema cropper

Això és tot per aquest capítol dedicat al setè art i que ha arribat coincidint amb l'esperada gala dels Oscars 2021. Al pròxim i últim, més arts on el disseny també ha estat protagonista!