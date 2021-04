Cafè d'idees - Maria Dueñas ens presenta 'Sira'

Després de El tiempo entre costuras, Maria Dueñas torna amb una nova novel·la: Sira. L'escriptora ens presenta aquest nou treball, en el qual torna la protagonista del seu gran best seller. En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, coneixem aquesta història que se situa després de la Segona Guerra Mundial i a l'inici de la reconstrucció, on Sira es veu obligada a reinventar-se i a prendre les regnes de la seva vida, a través d'escenaris històrics com Jerusalem, Londres, Madrid, Tànger o Barcelona.

La Sira més viatgera En aquesta nova novel·la, ens trobem amb la protagonista, la Sira, viatjant per diferents punts, fins i tot fins a Palestina. És una novel·la amb aventures, amor i, altra volta, espionatge. Una de les grans diferencies respecte de El tiempo entre costuras és que ja no es troba en un món en guerra, però hi ha altres conflictes amb els quals ha de prendre part, amb un altre ull: "Ja no es deixa portar tant per qui es troba en el camí. Ara és ella qui pren decisions", explica Dueñas. “☕️ #SantJordiRTVE | La María Dueñas i l'Óscar López de @PaginaDosRTVE ens expliquen de què va la darrera novel·la de l'escriptora: #Sira



�� https://t.co/Pbe5vRWkNP

@MDuenasOficial @GemmaNierga @RTVECatalunya @radio4_rne pic.twitter.com/P0bTzR2ZtF“ — Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) April 23, 2021

"La Sira del meu cor" María Dueñas assegura que no va rellegir ni veure la sèrie de El tiempo entre costuras abans d'escriure Sira, aquesta seva darrera novel·la. Es va plantejar: "Que passa si no ho llegeixo? Què passa si em quedo amb les evocacions? Amb la Sira del meu pensament? Al final res. És la Sira del meu cor", explica en l'entrevista. “☕️ #SantJordiRTVE | María Dueñas assegura que no va rellegir 'El tiempo entre costuras' abans d'escriure #Sira, la seva darrera novel·la



�� https://t.co/Pbe5vRWkNP

#SantJordi @MDuenasOficial @GemmaNierga @PaginaDosRTVE @RTVECatalunya @radio4_rne pic.twitter.com/KWV8drO5xb“ — Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) April 23, 2021

El confinament, una oportunitat María Dueñas explica que la pandèmia del coronavirus i el confinament li ha permès poder escriure d'una tirada. Això no és habitual, ja que els autors mediàtics sempre tenen l'agenda plena de diferents temes. "Ja estava la novel·la començada, però vaig poder escriure sense interrupcions", relata Dueñas, per bé que reconeix que la tensió ha disminuït. “☕️ #SantJordiRTVE | María Dueñas explica que la pandèmia del coronavirus i el confinament li ha permès poder escriure d'una tirada!



�� https://t.co/Pbe5vRWkNP

#SantJordi @MDuenasOficial @GemmaNierga @PaginaDosRTVE @RTVECatalunya @radio4_rne pic.twitter.com/2FnXfjEU5u“ — Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) April 23, 2021