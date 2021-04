Àngels Ponsa: "Crec que s'està avançant en la formació de govern"

La consellera de Cultura, Àngels Ponsa, està convençuda que les negociacions per formar un nou govern avancen perquè "els negociadors ens demanen l'opinió sobre determinats temes". Ponsa considera que el temps que s'està dedicant a les negociacions és raonable perquè "s'està fent amb la voluntat de fer les coses ben fetes". Àngels Ponsa també ha dit que mentre no hi hagi govern, continuaran treballant amb total dedicació.

"Llegir ens transporta" Avui, diada de Sant Jordi, la consellera de Cultura no ha volgut fer cap recomanació de llibres concreta, ha recomanat llegir en general. Sí que ha dit que ara que ella no té massa temps per llegir, llegeix sobretot poesia i ha citat a Marta Pessarrodona o Joan Margarit: "Hi ha molt per triar, de novel·la, d'assaig, de poesia. L'important és que llegim perquè llegir ens transporta". “☕️ #SantJordiRTVE | Quins llibres recomana @angelsponsa, consellera de @cultura_cat, per a aquest #SantJordi?



�� https://t.co/Pbe5vRWkNP

#SantJordi2021 @GemmaNierga @RTVECatalunya @radio4_rne pic.twitter.com/DTVH3e56aH“ — Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) April 23, 2021