Cafè d'idees - Oscar Tusquets ens presenta 'Vivir no es tan divertido, y envejecer, un coñazo'

L'arquitecte i artista polifacètic Óscar Tusquets visita el Cafè d'idees de Gemma Nierga per presentar el llibre autobiogràfic Vivir no es tan divertido, y envejecer, un coñazo. A l'espai de cultura de Víctor Amela, coneixem aquesta darrera obra que versa sobre el dolent d'envellir, però també dels plaers de la vida. L'autor parla de tot plegat, així de com ens afectarà la pandèmia o quin és ara el seu dia a dia i les seves ocupacions.

Un llibre sobre la mort, però amb humor Oscar Tusquets explica que a través de Vivir no es tan divertido, y envejecer, un coñazo "volia fer un llibre sobre la mort que no fos trist i no perdés l'humor". Per l'arquitecte, "arriba un moment que la vida deixa de ser divertida" i la "sort" que va tenir el seu pare de morir dormint "la té molt poca gent". Amb l'edat, Tusquets explica que desapareixen facultats, amics o la creativitat. “��️ "Volia fer un llibre sobre la mort que no fos trist i no perdés l'humor".



☕️ L'arquitecte i artista Oscar Tusquets ens presenta 'Vivir no es tan divertido, y envejecer, un coñazo'



— Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) April 22, 2021

Feina no creativa "molt emprenyadora" L'artista reconeix que té un "gran complex": quan està fent determinada cosa, pensa que n'hauria d'estar fent una altra. A més, considera que destina massa hores a temes no creatius, que considera una feina "molt emprenyadora". “��️ "Faig una quantitat de feina no creativa molt emprenyadora".



☕️ Oscar Tusquets ens explica com compagina diferents feines, tot i estar jubilat.



L'arquitecte també explica que darrerament ha estat treballant en un projecte diferent, com és el d'un càntir! "Tinc coses pintoresques", reconeix, explicant que és una peça pel Museu del Càntir d'Argentona. Explica que anualment demanen a un artista modern que faci un disseny de càntir, i enguany l'han escollit a ell. "☕️ Oscar Tusquets explica que té coses "pintoresques": ens avança que està dissenyant un càntir!



@amelanovela @GemmaNierga @RTVECatalunya @radio4_rne @museudelcantir pic.twitter.com/CeBwIKO58W“ — Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) April 22, 2021

Res en positiu de la pandèmia L'artista defensa que no podrem treure res de bo de la pandèmia del coronavirus, que no té res de positiu. Com diu al llibre, manté que en sortirem més tontos i, sobretot, més pobres. "Què hi veu de positiu? Res. És avorridíssim, el dia de la marmota", argumenta. Tot i això, reconeix que "la humanitat té resistència".