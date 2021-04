Manuel Outumuro, el fotógrafo de las celebrities

Manuel Outumuro es uno de los fotógrafos más reconocidos de nuestro país y un referente por sus imágenes del mundo de la moda, el cine y la cultura.

Sus primeros años como fotógrafo coincidieron con el inicio del fenómeno de las Top Model en el mundo. En las grandes cabeceras españolas también se producía este fenómeno. “Mi cámara ha sido testigo de todas las incipientes carreras que se desarrollaban en aquel momento. Martina Klein, Judith Mascó, Laura Ponte, Eugenia Silva…”, explica Outumuro en el programa de La 2 ‘Detrás del instante’

Llevaba disparando moda desde el año noventa y la actriz Carmen Maura fue la protagonista de una de las primeras sesiones que hacía en las que tenía delante a un personaje para retratar. Con ella aprendió una gran lección que marcó el resto de su carrera…

Carmen Maura, un antes y un después en su fotografía

En 1994 la carrera de Carmen Maura estaba en auge y Manuel Outumuro se encargó de realizar un reportaje para el número de Navidad de Fotogramas.

“Pues yo me imagino ya de momento una cosa más navideña. Y cuando me veo que me van a hacer una foto así con un fondo blanco, tampoco me hizo mucha ilusión. Y él lo debió notar…”, cuenta la actriz en ‘Detrás del instante’. Frustrada por la propuesta inicial, Maura comentó quería un retrato más navideño y festivo y con los tres Reyes Magos así que ¡cambio de planes!

“Llamé a una agencia de modelos. Llamé a un hotel que conocíamos, como localización y en una hora hicimos la producción, el tiempo de cambiar del plató a irnos al hotel”, explica el fotógrafo. Había un nuevo concepto: “ella pasándoselo bien con los tres Reyes”. La actriz siguió el juego hasta tal punto que se subió a la mesa, cantando e interactuando con los ‘tres Reyes Magos’. En ese instante, “sabía que ya tenía la fotografía”, recuerda Outumuro.

El reportaje no tenía nada que ver con el encargo que tenía de Fotogramas pero el resultado fue espectacular. Manuel Outumuro aprendió con Carmen Maura que a veces hay que renunciar a lo preconcebido y dejar que la persona retratada esté en su terreno para que la sesión fluya: “A un personaje hay que fotografiarlo que se siente cómodo”.