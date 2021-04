Les nostres recomanacions per Sant Jordi

Des de RTVE Catalunya ens afegim a la Diada de Sant Jordi amb les recomanacions de les nostres cares conegudes, els presentadors. Cada un ens parla breument d'un llibre especial per regalar en aquesta festa: és la seva proposta literària més personal.

Novel·les, actualitat i una mica d'història A Gemma Nierga, que cada dia presenta l'espai Cafè d'idees, de Ràdio 4 i La 2, li agrada 'El camarot del capità', de Màrius Carol. En aquest llibre, Carol hi explica la seva experiència com a director d'un dels diaris amb més lectors a Barcelona. Oriol Nolis, presentador de l'Informatiu Cap de Setmana, ens recomana la novel·la 'Mentira', d'Enrique de Hériz, que ja va per la dècima edició. El llibre comença quan donen per morta una dona per error i ella ho aprofita per explicar la seva història i la de la seva família.



La presentadora de l'Informatiu Migdia, Núria Ramírez, creu que enguany és una bona ocasió per a llegir 'El fill del xofer', de Jordi Amat. La periodista diu que retrata l'època de Banca Catalana, els inicis de Jordi Pujol, l'ascens i la caiguda del protagonista, l'Alfons Quintà, i que és una reflexió sobre el poder en forma de narració.



En canvi, Marta Sugrañes, presentadora d'El Vespre, opta per un llibre sobre la COVID-19 que tant ens ha canviat la realitat: 'Lliçons d'una pandèmia', de Salvador Macip. L'autor és doctor en fisiologia humana i genètica molecular i ens ofereix en aquesta obra les claus per fer front a les crisis sanitàries del futur.



Lluís Falgàs, el nostre especialista en política parlamentària i presentador de l'Aquí Parlem, es decanta pel recull d'articles que Josep Pla va publicar amb el títol 'Cròniques parlamentàries'. Tot i ser un llibre dels anys 30 del segle passat, Falgàs veu molts aspectes i situacions d'aquells anys extrapolables al moment polític actual. Amb Laura Mesa ens prenem cada matí el primer cafè del dia al 'Cafè d'idees'.. No arrisca. Creu que una vegada a la vida s'ha de llegir un clàssic com 'Cien años de soledad' de Gabriel García Márquez. Aquesta diada, podria ser la teva oportunitat.

Des d'Helvètica, llibres de disseny Segur que també els agrada llegir llibres de ficció, però és clar, els presentadors del programa Helvètica, no podien deixar de recomanar-nos un llibre de disseny.



Flora Saura ens parla del monogràfic de Javier Jaén, 'Greetings from Javier Jaén Studio'. Saura considera Jaén una de les ments més creatives amb les que comptem actualment. Coneix bé aquest creatiu perquè van mantenir una conversa sobre la seva feina al capítol d'#HelvèticaEditorial.



La Júlia Solans ens fa dues recomanacions: el clàssic 'Pioneros del diseño gráfico en España', un recull d'alguns dels treballs més representatius dels artistes més rellevants acompanyats amb una petita biografia. I pels més petits 'Motxilles', un llibre que parla sobre el bullying, l'amistat i les emocions, de la Lyona i el Marc Torrent.

Humor i amor El que no té cap mena de complex és Xavier Sardà, que ens ven el seu llibre! Es tracta de la seva darrera obra 'Intercambio de vidas'. Ens convida a passar una bona estona amb 21 relats que giren entorn de l'humor, l'absurd i fins i tot de les escenes estrambòtiques. Sardà condueix cada dijous Obrim Fil.



En aquest programa de debat social, també hi trobem cada setmana davant les càmeres, l'Ana Boadas. Per ella, una bona opció per regalar aquest Sant Jordi és el llibre 'Amor i no' de l'Alba Dalmau. Hi explica una història d'amor que enganxa des del primer moment. La parella protagonista se separa, però continuen en contacte al llarg dels anys. L'Anna Bertran, que s'ha estrenat amb la segona temporada de 'Perduts en el temps', també aposta per una història d'amor. Es tracta del darrer llibre de Maria Barbal, 'Tàndem', una novel·la sobre la felicitat i les segones oportunitats guanyadora del premi Josep Pla 2021.

Recomanaciones "En Línia" Des del programa 'En Línia' ens fan tres recomanacions molt diferents. Jèssica del Moral ens parla del thriller 'El mal pare', de Pep Prieto. També l'Edgar Fornós s'inclina per la novel·la negra, però barrejada amb el futbol, com no pot ser d'altra manera: diu que comprem o regalem 'Mercado de invierno'. Aquest llibre és el primer de la trilogia de l'escriptor escocès Philip Kerr.



En canvi, la Marta Delcor opta per 'Diaris del Sàhara', de Sanmao. Aquest és el pseudònim de l'escriptora de Taiwan Chen Mao-ping. El llibre explica amb molta tendresa com als anys 70 una dona s'enamora d'un andalús i se'n van a viure al Sàhara. Tres cultures en una obra que fa dècades que disfruten els xinesos i que, ara per fi, ens arriba.

Per a tots els gustos Marc Martín, presentador del programa d'esports 'Desmarcats' ens apropa a un llibre per a joves d'entre 11 i 14 anys: 'Els germans Wallace i a la màscara del faraó', de Sisu Lagares. La família Wallace visita Egipte per a veure el Ral·li dels Faraons. Però algú ha robat la màscara de Tutankamon, i serà una de les millors pilots mundials de carreres, la catalana Laia Sanz, qui els ajudarà a resoldre aquest misteri. Anna Cler, la presentadora del programa d'entrevistes 'Noms Propis' ens recomana la darrera novel·la de Víctor del Árbol, 'El hijo del padre'. Cler va parlar a fons amb l'autor al programa i ara ens anima a llegir aquesta narració sobre un dels fills de l'emigració de l'Espanya rural a l'industrial dels anys 60.



Tània Sàrrias reconeix que li és difícil poder recomanar només un llibre, després d'haver entrevistat tants escriptors al seu programa 'Punts de Vista'. Però diu que per triar-ne només un es queda amb 'Simón', de Miqui Otero, per com retrata el personatge i la ciutat de Barcelona en un període de 30 anys. No se'n pot estar i ens parla d'un altre llibre per a aixecar l'ànim en aquest temps de pandèmia: 'No et rendeixis'. Ah! És que ella n'és l'autora! Així sí, segur que ens ha d'agradar!



El presentador de La Metro, Quim Barnola, tampoc s'ha pogut decidir per un sol llibre. Va, que també li deixem que ens en recomani dos! Un clàssic del món del periodisme i la història actual 'Los cínicos no sirven para este oficio', del gran Ryszard Kapuściński. En Quim diu que per a ell representa el tipus de periodisme que miren de fer cada dia a La Metro, compromès i honest.



I el segon és 'El món d'ahir. Memòries d'un europeu', de Stefan Zweig, en el que veiem com es desintegra el món conegut, entre les dues guerres mundials, que ens permet entendre el segle XX, tan devastador. És a més, una de les millors obres de Zweig i hauria de ser, ens diu Barnola, a totes les llibreries.