Festes ilÂ·legals i trobades nocturnes en temps de pandÃ¨mia

Amb l’oci nocturn tancat per les restriccions des de finals de mes de juliol a Catalunya, les festes il·legals s’han convertit en un fet habitual de les nits de cada cap de setmana. A més, a Catalunya des del mes d’octubre la mobilitat entre les deu de la nit i les sis del matí està prohibida, però no tothom compleix de manera estricta amb el confinament nocturn i per això cada nit els Mossos d’Esquadra aixequen centenars d’actes per reunions i festes il·legals.

Hi ha qui relaciona aquests comportaments amb la fatiga pandèmica, però que hi ha al darrere d’aquesta desobediència? Es tracta de falta de sensibilització o de manca de respecte cap a l’autoritat? Per a conèixer més sobre aquest fenomen a En Línia n’hem volgut parlar amb la periodista Mayka Navarro i el comissari dels Mossos d’Esquadra Joan Carles Molinero.

L’esgotament i la fatiga pandèmica Per a la Mayka Navarro, les festes il·legals són resultat d’un cansament generalitzat de la gent amb les restriccions derivades de la pandèmia. “La gran majoria de la població compleix rigorosament tot allò que se li demana, però hi ha un sector que cada cop està més cansat”. Segons Navarro, a aquest cansament cal afegir que “fa un any que hi ha certa confusió sobre el que es pot fer i el que no es pot fer, i els polítics tampoc han ajudat gaire a aclarir-ho”. Segons Joan Carles Molinero, comissari dels Mossos, “s’actua amb molta prudència i molta mà esquerra. Cal molta negociació, molta mediació i intentar fer entendre a la gent que l’activitat irregular que estan duent a terme no els afecta només a ells”. Així doncs, les patrulles que estan al carrer per a dissuadir aquestes festes a la via pública o a cases particulars s’apropen a aquests grups amb certa flexibilitat a l’hora d’actuar. “Podríem estar a les deu i un segon aixecant sancions i actes, però cal trobar l’equilibri i posar una mica de sentit comú”, afegeix. “De vegades això provoca una reacció més airada i llavors ja en converteix en un problema de desordres públics”, explica Navarro. Aquesta situació, tot i ser minoritària, també s’estaria produint. “Les denúncies d’atemptat contra l’autoritat s’han incrementat”, afegeix. El comissari confirma que “algunes persones responen de manera violenta i desproporcionada”. “▶️ Segueix en directe @EnLiniaTVE a @la2_tve.



Un altre aspecte important d'aquests incompliments del toc de queda i les mesures derivades de la pandèmia és que no hi ha un únic perfil d'infractor. "Vull descriminalitzar la gent jove. Ens trobem amb gent no tan jove, gent de totes les edats incomplint, especialment aquests darrers caps de setmana. No crec que sigui un problema d'edat o de grups socials sinó un problema de responsabilitat individual de cadascuna de les persones", valora Molinero. Quan les autoritats policials aixequen acta, agafen les dades d'aquelles persones que estan infringint amb les mesures. En un primer període de la pandèmia l'autoritat responsable de la imposició de la sanció era el Departament d'Interior, i actualment ho és el Departament de Salut. Això fa que hi hagi cert desconeixement sobre el grau de cobrament de les mateixes. Segons Mayka Navarro "al principi de l'estat d'alarma hi va haver cert col·lapse administratiu, però ara que les sancions les gestiona directament Salut hi ha hagut una contractació de desenes d'advocats que es dediquen exclusivament a gestionar aquestes sancions".