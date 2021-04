El canvi climàtic s'agreuja durant el 2020

Els impactes del canvi climàtic van agreujar-se durant el 2020. Així ho constaten els indicadors climàtics que han empitjorat, segons el darrer informe sobre l'estat del clima al món.

2020, el tercer any més càlid

L'any passat va ser un dels 3 anys més càlids, tot i l'efecte de refredament sobre el planeta que va tenir el fenomen de La Niña. A més, els darrers sis anys han estat els sis més càlids des que hi ha registres. De fet, la temperatura mitjana al planeta no ha fet més que augmentar i durant el 2020 va ser 1,2 graus superior als nivells preindustrials. Recordem que l'objectiu de l'acord de París és limitar l'escalfament global molt per sota dels 2 graus, a poder ser d'1.5 ºC.

Un escalfament condicionat per les altes concentracions de gasos d'efecte hivernacle que han seguit en augment aquest 2020, fent que s'hagin superat les 410 parts per milió de diòxid de carboni de mitjana a tot el planeta.