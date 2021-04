És aquí on aquesta setmana s'ha registrat un rècord que ens hauria de posar en alerta i preocupar-nos. Per primera vegada en tota la història recent, les concentracions de CO2 han superat les 420 parts per milió. La dada preocupant es va mesurar dissabte 3 d'abril, concretament va ser de 421,21 ppm.

“������ 421.21 ppm #CO2 in Earth’s atmosphere on April 3, 2021 �� HIGHEST EVER daily average at the Mauna Loa Observatory & 1st time > 420 ppm �� Up from 415.60 ppm a year ago �� #NOAA source: https://t.co/MZIEphYygh �� https://t.co/DpFGQoYEwb records: https://t.co/YU3HoKfp4a pic.twitter.com/xAKttc0rfS“