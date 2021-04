Segons l'Organització de les Nacions Unides, Espanya és el país europeu que més prostitució consumeix, i el tercer de tot el món. Tanmateix, actualment el govern espanyol s’ha proposat acabar amb el tràfic de persones i, segons la llei que prepara l’executiu, això implicaria abolir i perseguir la prostitució.

D’altra banda, el col·lectiu de treballadores sexuals demana una llei que en comptes de prohibir aquesta pràctica, les protegeixi dels estigmes i del rebuig social que genera la prostitució entre la societat, a més de la inseguretat del seu exercici. Aquestes dues posicions semblen estar força lluny de trobar un acord.

Les dues opcions esmentades tenen precedents al nostre entorn més proper: països com Noruega, Suècia o França han prohibit la prostitució i persegueixen a les treballadores sexuals i als seus clients. A l’altre extrem trobem països com Països Baixos i Alemanya que han donat una cobertura legal pel treball sexual. La regulació d’aquest sector, en un sentit o altre, sempre genera debat.

Quins efectes tindrà l’aplicació de la llei espanyola per a les dones que asseguren exercir el treball sexual per voluntat pròpia? Per saber-ho i parlar-ne amb més detall, hem convidat a participar a En Línia a la Mercè Meroño, presidenta de la fundació Àmbit i prevenció i coordinadora de projectes amb treballadores sexuals, i a la Valérie May, que actualment exerceix de treballadora sexual.

Una opció laboral plena d'estigma La Valérie té el títol d’auxiliar d’infermeria, de treballadora social i la carrera de psicologia iniciada, però va decidir lliurement exercir el treball sexual com una opció laboral més. Tot el seu entorn coneix la seva realitat i ha après a conviure-hi. “Per mi va ser complicat, però vaig arriscar-me a fer aquest pas i parlar amb el meu entorn perquè per mi era molt important que sabessin el que estava fent, ja que penso que no estic fent cap cosa dolenta”, ens explica la Valérie. Les principals demandes del col·lectiu van en la línia d’aconseguir un reconeixement com a treballadores sexuals per tal d’acabar amb l’estigma i treballar amb una major seguretat. “Si ens reconeixen com a treballadores sexuals serem nosaltres mateixes les que denunciarem els abusos i explotacions, però si ens tenen victimitzades i no ens donen veu, és impossible”. Però el cas de les dones com la Valérie, que decideixen lliurement dedicar-se al treball sexual, és una excepció al nostre país? Segons la Mercè Meroño no ho és. “Segons la meva experiència des dels anys 90 en una entitat aliada de moltes treballadores sexuals, no és una excepció. Moltes dones es dediquen al treball sexual perquè és una opció laboral més”, defensa Meroño. L'organització que presideix la Mercè treballa a l'àmbit del Raval, on moltes treballadores sexuals treballen a immobles petits o pisos autoorganitzats. També treballen amb dones trans que exerceixen a Les Corts o en zones de carretera. “�� Segons les estimacions de l'ONU, a l’estat espanyol hi ha unes 350.000 dones exercint la prostitució.



