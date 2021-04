Cafè d'idees - Marcel Mauri: "Si haguessin volgut, ja haurien tramitat els indults"

Marcel Mauri acusa el Govern de Pedro Sánchez d'actuar amb "molta frivolitat" en les reformes del delicte de sedició i la tramitació dels indults dels presos independentistes. El vicepresident d'Òmnium Cultural creu que això "no arribarà" perquè no hi ha "voluntat": "Si haguessin volgut, ja haurien pogut tramitar els indults", considera. En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, creu que les paraules del PSOE a favor d'aquests temes es deuen a motius electoralistes, com va passar a les portes de les eleccions catalanes.

El paper del PSC amb els presos independentistes Mauri demana al PSC que faci autocrítica i acusa els socialistes de manca d'empatia amb els presos independentistes. En aquest sentit, assegura que de la direcció actual d'aquest partit català ningú ha anat a veure Jordi Cuixart a la presó. Reconeix que la solució al conflicte català ha de passar per comptar amb les sensibilitats socialistes, com defensa el president d'Òmnium, però creu que han de canviar d'actitud. Per Mauri, han d'allunyar-se de Ciutadans i tornar a ser el PSC de Raventós i Pallach. “☕️ @marcelmauri @omnium demana autocrítica als @socialistes_cat i els retreu "manca d'empatia" amb els presos independentistes.



�� https://t.co/Pbe5vSdVFn

@GemmaNierga @RTVECatalunya @radio4_rne pic.twitter.com/0QcqUlL1Eq“ — Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) April 19, 2021

"No hi haurà noves eleccions" Pel que fa a la formació de govern a Catalunya, està convençut que no hi haurà noves eleccions i que Esquerra i Junts arribaran a un acord "per responsabilitat". Tot i això, creu que cal sortir de l'"atzucac institucional" i avançar cap al procés d'autodeterminació. “☕️ @marcelmauri @omnium confia que "per responsabilitat" Esquerra i Junts arribin a un acord per formar govern.



��️ "Ja han dit que no anirem a noves eleccions".



�� https://t.co/Pbe5vSdVFn

@GemmaNierga @RTVECatalunya @radio4_rne pic.twitter.com/NUFOWn6XI2“ — Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) April 19, 2021

Laporta i Felip VI Mauri diu entendre que el president del FC Barcelona, Joan Laporta, compartís llotja amb el rei d'Espanya Felip VI en la passada Copa del Rei de futbol. "Tots els espais que no ocupin les nostres institucions seran espais que ocupin les altres institucions", considera. “☕️ Què li sembla a @marcelmauri que @JoanLaportaFCB compartís llotja i salutació amb el Rei Felip VI? | @omnium



�� https://t.co/Pbe5vSdVFn

@GemmaNierga @RTVECatalunya @radio4_rne pic.twitter.com/6A1fgGvAp0“ — Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) April 19, 2021