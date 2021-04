Polèmica a Collserola per l'augment de circulació de ciclistes

A La Metro hem visitat el Parc de Collserola. Considerat el pulmó verd dels més de tres milions d'habitants de Barcelona i l'àrea metropolitana, l'any 2020 va rebre més de sis milions de visites d'usuaris. Un nombre molt elevat i directament relacionat amb el confinament.

Les bicicletes poden circular com a molt a 20 km/h pels senders de Collserola RTVE Catalunya

També s'ha incrementat considerablement el nombre de persones que hi realitzen alguna activitat física, com és el cas dels ciclistes de BTT. Segons Marta Doñoro, cap de servei d'ús públic del Consorci del Parc de Collserola, també ha augmentat el perill perquè alguns cicilstes no en tenen a bastament amb els 280 km de pistes i circulen per corriols i camins estrets a una velocitat excessiva. El cert és que la pràctica de la bicicleta en espais naturals està limitada: com a molt s'hi pot circular a 20 km/h o en camins de més de 3 metres d'ample. Una normativa que molta gent desconeix i que els ciclistes, com Oriol Cusó, president de la Unió Ciclista de Sant Cugat, demanen que s'ampliï.

Els ciclistes demanen que els permetin circular pels corriols RTVE Catalunya

Miquel Riera, ciclista BTT, assegura que a Collserola hi ha lloc per a tothom i no és just que no els permetin circular per algunes zones. El col·lectiu ciclista denuncia que freqüentment es troben trampes, com troncs o fils de ferro al mig dels camins, amb els quals es poden fer molt de mal.

El veïns de Collserola estan vivint l'augment de visites amb preocupació. Salvador Ferran, president de l'Associació de Veïns Som Collserola, es queixa de l'afluència de gent que no respecta les normes de convivència nit i dia, i relata que s'estan obrint senders amb pic i pala erosionant un terreny protegit. Joan Baucells, president de l'Associació de Veïns Mas Sauró, lamenta que els visitants desconeguin la normativa i que no se'n facin campanyes informatives.

Des del parc asseguren que la manca de capacitat sancionadora els impedeix fer complir la normativa i reclamen més vigilància i un Pla especial de gestió per al Parc de Collserola. Els veïns demanen preservar Collserola perquè en puguin gaudir a les generacions futures.