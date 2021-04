Pintores de nombres casi desconocidos, millones en casa

Cuando asaltan un museo o expolian un yacimiento, la indignación es un sentimiento colectivo. Pero cuando son tus enseres personales los que han desaparecido de tu casa, de tu vida, la indignación se convierte en impotencia. Esto es lo que debió sentir Orlando, el coleccionista privado al que en diciembre de 2012, y en pleno centro de Madrid, le robaron sus queridos cuadros.





Pinturas, entre otros, de A. O. Wolfgang Schulze o de Wifredo Lam. ¿Os suenan estos artistas? No son nombres muy conocidos fuera de los círculos de expertos y conocedores, aficonados al altre contemporáneo o especuladores. Pero sus obras, además de ser de un extraordinario valor artístico, alcanzan cifras millonarias en el mercado del arte.

Esta semana en Guardianes del Patrimonio vamos a conocer este caso, guiados por el detective privado Jorge Colomar. Junto a las Brigadas del Patrimonio Histórico, Colomar nos explicará este golpe maestro, llevado a cabo, sin duda, por profesionales. Pero un golpe maestro... con ayuda. Porque alguien de 'dentro' echó una buena mano a los ladrones. Pero, ¿Quiénes son los artistas por los que se llevó a cabo una operación tan bien planificada? ¿Por qué los coleccionaba Orlando? ¿Por qué se pagan tantísimo dinero por sus obras?

Primero, la charcutería

Los ladrones de los que Colomer y sus conocidos nos hablará en este episodio no son profesionales del arte, sino del robo. Como muchos de nosotros no han oído hablar de Wols o Lam , pero todos sabemos el valor que tiene un magnífico jamón ibérico, o la suma que alcanza una furgoneta llena de estas patas de cerdo convertidas en manjar. Ya no hablemos de foie gras u otras delicias. Se me hace la boca agua.



Por el establecimiento cárnico pasaron antes del robo de cuadros. La policia bautizó el segundo trabajo como Operación Galería. Que un encargo es un encargo y si se salen dos en un día, pues eso. Y se llevaron las obras del coleccionista muy rápidamente, sí. Porqué les ayudaron: alguien desde el interior les echó una buena mañano. Veréis qué interesante el capítulo de esta semana. Pero a mi me sigue intrigando quiénes son Wols y Lam, que dicho así parece un grup de baladas románticas.