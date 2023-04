Pablo Ruiz Picasso nació en Málaga en 1881 y falleció riquísimo, popular, adorado y laureado, en su casa de Mougins, en la Provenza, cerca de la Costa Azul francesa, en 1973.

Vivía fuera de España por voluntad propia, ateo y comunista declarado. Aunque de él dijo Salvador Dalí 'Picasso es comunista. Yo, tampoco'. Porque vivía como un marqués, como un auténtico burgués, esa clase a la que tanto había despreciado.

Cuando falleció, a sus 91 años había acumulado una immensísima fortuna y una gran cantidad de obra artística, un legado de 45.000 obras entre pinturas, dibujos, cerámica, esculturas, libros ilustrados, planchas de grabado y tapices. Además de dos castillos, tres casas, millones en dinero y oro.

Y no dejó testamento. A Picasso le debía importar un bledo lo que ocurriera a su muerte, como poco le importó cuando a algunos familiares cercanos no se les permitía vistarlo, o cuando les hablaba de forma despótica a sus esposas o amantes, o no les daba suficente dinero para su vida diaria. El genio estaba sentado y bien acomodado en su altar de artista encumbrado por el mundo. Le gustaba guardar parte de sus obras, y las poseía de todas sus épocas . Así que a su muerte, con tanto arte acumulado en sus propiedades y en su taller, el reparto de la herencia se alargó años y años. Inventariarlo todo, clasificarlo y valorarlo fue un trabajo larguísimo. Solo en pinturas, casi dos mil lienzos. Esculturas, más de mil. Dibujos, unos 7.000.

La marca 'Picasso', el cuerno de la abundancia

Como una fortuna en obras de arte y otros bienes debe ampararse bajo una entidad, los herederos fundaron una copropiedad. Les pertenecen, además del legado en obras de arte, monetario o inmobiliario, los derechos de propiedad intelectual y la marca 'Picasso'. No se trata de una fundación, que sería na entidad sin ánimo de lucro.

Se lleven bien o mal, se hayan denunciado o visto en los tribunales, la familia está unida por el recuerdo del genio de Málaga y el magnífico reparto de ganacias dos veces al año.

Sí, a los herederos les pertenece la marca 'Picasso', la propia palabra. Claude Ruiz Picasso es quien concede todas las licencias de merchandising. Permitió la salida al mercado del coche de la marca francesa Citroën Picasso, para enfado de expertos en arte, puristas y parte de su familia. El vehículo se fabrico con este nombre desde 1999 hasta 2011, cuando la empresa se cansó de pagar a los herederos.

Solo en 2017, la familia retiró del mercado 700 marcas 'piratas'. El nombre Picasso aparecía en papel higiénico, en ollas o sartenes, en pequeños electrodomésticos. Seguro que pueden seguir buscando durante años en tiendas de souvenirs o bazares.

¿Una anécdota cinematográfica? En la película Titanic de James Cameron aparece un cuadro de Picasso. Se trata de Las señoritas de Avignon. El nombre del cuadro es en realidad Las señoritas de la calle de Avinyó, una callejuela estrecha de Barcelona, cerca de donde vivió Pablo Picasso en su primera juventud, y de cuya compañía seguro que disfrutó un montón.

Las señoritas de la calle Avinyó (1907) MMA





Esta es una de las incongruencias temporales de la magnífica película interpretada por Leonardo Di Caprio y Kate Winslet. En el camarote de ella, Rose, aparece el cuadro. También en esa ocasión, los herederos estaban al acecho e intentaron que los planos no aparecieran o si no, que la productora pasará por caja. No quedó my claro cómo terminó todo.

Pero, ¿cómo se les ocurrió a los guionistas esta incongruencia? El cuadro se encuentra en el Metropolitan Museum of Art de Nueva York, la ciudad a la que se dirigía el transaltántico, ¡pero es que se hundió! En fin.

Picasso es tan famoso que hasta 'subió' al Titanic, un invento de los guionistas rtve

Por ahora, solo una decena de empresas pueden usar legalmente la marca Picasso. Cómo se las ingeniaran en el futuro lo veremos, porque el apellido les pertenece como marca hasta 2023. Seguro que encuentran la manera.