Roger Torrent: "No contemplem un govern en solitari"

El diputat d'Esquerra Republicana de Catalunya i expresident del Parlament, Roger Torrent, ha descartat un govern en solitari d'ERC i ha dit que "prioritzen" arribar a un acord de govern amb Junts x Catalunya: "Aritmèticament i els resultats electorals, quantitativament i qualitativament ens hi porten". Roger Torrent ha dit que la predisposició d'ERC a forma govern és màxima i voldrien tenir un govern com més aviat millor per poder acordar els pressupostos pel 2021.

"Puigdemont és un actiu polític importantíssim" Amb relació amb el paper que hauria de tenir Carles Puigdemont, l'expresident del Parlament ha evitat pronunciar-se sobre si Carles Puigdemont és el president "legítim", com reclamen des de Junts x Catalunya. Torrent s'ha limitat a dir que Puigdemont és una figura política molt important amb una gran rellevància internacional i que el lideratge de les institucions correspon a Pere Aragonès. “☕ S'ha de considerar @KRLS Puigdemont com el president legítim de Catalunya? @rogertorrent creu que és "una figura política molt important" però espera que el pròxim president sigui @perearagones @Esquerra_ERC



"No tinc el carnet del Consell de la república" L'expresident del Parlament ha dit que encara no s'ha fet el carnet del Consell de la república "ja veurem si el farem" perquè, ha dit "és una eina interessant que ha de servir de projecció exterior". Amb relació a la presència d'Esquerra al Consell de la República Torrent ha dit que "està congelada" perquè plantegen reformar-lo per sentir-s'hi "una mica més còmodes" i ha afegit que "sembla que això serà així". “☕️ @rogertorrent diu que "encara no" s'ha fet el carnet del @ConsellxRep i reconeix que la presència d'@Esquerra_ERC a l'òrgan està congelada.



