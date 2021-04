Els experts alerten que ens trobem "en el pitjor moment de l'epidèmia"

Els hospitals catalans han alleugerit mínimament en les últimes 24 hores la xifra de pacients hospitalitzats, encara que la velocitat de propagació del virus segueix creixent, amb 1.823 nous contagis i 15 morts comunicats des d'ahir. Tot i això molts experts alerten ja del pitjor moment de l'epidèmia.



Segons les dades actualitzades aquest dimecres pel Departament de Salut, el nombre de malalts de Covid-19 hospitalitzats avui és de 1.697, un total de 27 menys que el dia anterior. 514 són a l'UCI, tres més que la vigília.

Daniel López-Codina, investigador del BIOCOM de la UPC, creu que "ens mirem molt el melic" i no recordem que la pandèmia "és un problema global". Assegura que per molts països estem en un dels pitjors moments de l'epidèmia.

Ampliació del confinament comarcal: sí o no?

El responsable d'Interior, Miquel Samper, ha avançat que el Govern i el Procicat estudien la possibilitat de modificar el perímetre del confinament comarcal, sempre que els indicadors epidemiològics i l'ocupació a les UCI ho permetin. Una de les hipòtesis amb què es treballa és la d'una ampliació a l'àmbit comarcal a les vegueries o les regions sanitàries o fins i tot personalitzar les restriccions a la situació concreta de cada territori.

Molts experts no es mostren partidaris d'aquesta ampliació. Des del Grup BIOCOM, ara no ho recomanen, perquè tot i que en els efectes de la Setmana Santa no han suposat de moment una explosió de casos, el professor Codina ha confirmat a Ràdio 4 que sí continuen augmentant els contagis. A més ha assegurat que si aquest es vol ampliar, és únicament per qüestions polítiques i no epidemiològiques. Demana prudència i un comportament responsable a la població.