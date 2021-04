Carla Suárez: "L'objectiu és Tòquio"

La Carla ha assegurat que s'ha mantingut activa durant pràcticament tot el tractament contra el linfoma i des de fa unes setmanes segueix un plan de preparació més enfocat al tennis: "És molt intens. Sobretot, al principi, m'està costant més del normal. El cos ha d'acabar d'adaptar-se i de recuperar-se. Entre sessió i sessió no recupero igual, em costa una miqueta més. També, entre la malaltia i els anys, que també passen... Però estem fent un programa a medida per intentar arribar bé als tornejos que vull jugar", ha afirmat.

