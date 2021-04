L'estratègia de vacunació a debat

Després de la suspensió de la inoculació de la vacuna d'AstraZeneca i el retard de l'arribada del fàrmac de Janssen, les comunitats autònomes i el Ministeri de Sanitat afronten avui en el Consell Interterritorial de Salut com seguir amb la campanya d'immunització de la població. Algunes autonomies han anunciat ja les propostes que volen debatre per a tractar que la vacunació agafi major velocitat.

La proposta de Catalunya

Catalunya portarà una proposta a l'Interterritorial: espaiar les dosis de la vacuna de Pfizer més enllà dels 21 dies previstos per a administrar la primera dosi a més persones. Ho va proposar ahir la consellera de Salut de la Generalitat, Alba Vergés. «Tenim molt clar l'objectiu: poder vacunar com més gent millor en el menor temps possible», va dir, i va defensar que amb la primera dosi ja s'aconsegueix un «alt grau de protecció», per la qual cosa va demanar espaiar més les dues injeccions.

La consellera ha explicat que és una estratègia que ja estan aplicant països com el Canadà o el Regne Unit o, més recentment, França i Itàlia. Vergés ha criticat la "poca agilitat" del govern espanyol a l'hora de prendre decions i ha dit que espera que, aquesta vegada, no sigui així.