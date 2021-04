El Tribunal Suprem ha remès al TSJC la causa contra la presidenta del Parlament, Laura Borràs. En una interlocutòria, declara que perd la seva competència en la investigació una vegada ha perdut la condició de membre del Congrés dels Diputats i per tant d’aforada.

El Suprem va obrir el procediment a Borràs després d'estudiar l'exposició raonada que va remetre la jutgessa d'instrucció número 9 de Barcelona per presumptes delictes de prevaricació, frau a l'administració, malversació de cabals públics i falsedat documental durant l'etapa que va ser directora de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC).

Un cop acreditada la baixa en condició de diputada i, per tant, la pèrdua de la condició d'aforada de Laura Borràs, sense que s'hagi obert un judici oral, la sala explica que ha perdut la seva competència en els fets que s'imputen tant a Borràs com a l'empresari Isaías Herrero.

Ara la sala acorda remetre testimoniatge de les actuacions al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) "als efectes que siguin procedents" conforme l'article 57.2 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya.

Diligències pendents

La investigació al Suprem s'interromp amb diligències pendents com la declaració, en qualitat de testimoni, de qui va ser responsable de projectes i activitats de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC) Yolanda Pelegrí, que l'instructor va citar però no es va practicar per problemes de localització d'aquesta persona, que ja està jubilada.

A hores d'ara, Porres reunia una ingent prova documental i pericial que van sol·licitar la Fiscalia i la defensa de la política independentista, que el passat mes de juliol es va negar a contestar al·legant que la pràctica d'aquestes diligències demostraria la seva innocència en relació amb els 18 contractes, tramitació irregular dels quals s'estan investigant.