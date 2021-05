Junts i ERC discrepen sobre la urgència per investir Aragonès

Aquesta setmana es compleixen dos mesos de les eleccions del 14F i la investidura del republicà Pere Aragonès segueix sense avançar. ERC i Junts negocien però l’acord encara es veu lluny. Els de Junqueres no entenen que la formació liderada per Carles Puigdemont no tinguin la mateixa pressa a formar Govern. De moment, coincideixen que no hi ha esculls insalvables. Ara bé, JxCat ha anunciat aquest dilluns que endarrereix el seu Consell Nacional i en declaracions al Cafè d’Idees de Ràdio 4 i La 2, la presidenta del Parlament ha deixat clar que no creu que hi hagi urgència. Mentrestant, el PSC manté viva l’alternativa Illa i els comuns li reclamen al líder socialista que truqui directament a Aragonès per fixar data i hora per una reunió.