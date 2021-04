La primera partida de la vacuna de Janssen arriba a España amb 300.000 dosis i s'incorpora al pla de vacunació aquest dimarts. Un dels vaccins més esperats accelerarà la vacunació de tota la població gràcies a dos dels seus principals avantatges: és una vacuna monodosi i es pot emmagatzemar fins a tres mesos a una temperatura d'entre 2° i 8° graus, la qual cosa també fa molt més senzilla la logística per a la seva administració.

La ministra de Sanitat, Carolina Darias, ha anunciat que entre l'abril i el juny n'arribaran cinc milions i mig de dosis de Janssen a Espanya, i es destinaran a les persones de menys de 80 anys, començant pels més grans. Els detalls es coneixeran en els pròxims dies després que les comunitats autònomes i el ministeri es reuneixin per a tancar els serrells de la seva aplicació.

Experts com el Doctor José Moltó, metge investigador de l'assaig de Janssen a l'Hospital de Can Ruti, pensen que hem d'estar esperançats per l'arribada d'aquest vaccí perquè ajudarà molt a agilitzar la vacunació i aconseguir la immunitat de la població.

07.54 min Dr. José Moltó: "Hem d'estar esperançats per l'arribada de Janssen"

Arrenca la vacunació dels catalans d'entre 70 i 79 anys Aquesta setmana es preveu acabar amb la vacunació de les persones de més de 80 anys i en paral·lel es comença a vacunar oficialment a les persones d'entre 70 i 79 anys. Així i tot, en alguns punts del territori com Lleida o zones de la província de Barcelona ja es va començar a citar aquest col·lectiu dies enrere. Empitjorament dràstic dels indicadors per l'efecte Setmana Santa La Conselleria de Salut començarà a inocular el fàrmac en ordre descendent (és a dir, començarà pels de 79 anys i així successivament). Aquestes persones seran citades a través d'un SMS (amb un enllaç a partir del qual podran concertar dia i hora) i seran punxades en els centres d'atenció primària (CAP). De moment, se'ls posarà la vacuna de Pfizer. La conselleria està finalitzant la immunització del col·lectiu major de 80 anys: el 85,3% ja ha rebut la primera dosi i el 27,3%, la segona. Salut preveu arribar a juny amb tots els majors de 70 anys vacunats. Quan aquests hagin estat punxats, la mortalitat per covid-19 baixarà un 75%, segons estimacions del Grup de Biologia Computacional i Sistemes Complexos (Biocomsc).

El 16,8% de la població ja està vacunada amb primera dosi Catalunya ha administrat la vacuna contra el coronavirus fins al dia d'avui a un total d'1.307.906 persones des que va començar la campanya de vacunació. 462.314 persones ja han rebut la segona dosi i s'han administrat 1.431 primeres dosis en les últimes 24 hores. Del total de persones vacunades amb la primera dosi, 962.479 són de la província de Barcelona, 122.533 de Girona, 84.988 de Lleida i 134.781 de Tarragona; i 61.011 del total són persones usuàries de residències catalanes. En percentatges, s'ha vacunat en primera dosi al 16,8% de la població catalana, de la qual un 6,1% ja té la pauta completa de vacunació i, per tant, gaudeix d'immunitat enfront del virus. Aconseguirem la immunitat del 70% de la població a l'estiu?