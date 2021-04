Aina Cid: "L'objectiu és Tòquio"

La de Varese ha estat la tercera medalla consecutiva de l'Aina Cid al campionat continental després de guanyar l'or l'any 2019 i la plata el 2020.

Va patir més del que preveien per accedir a la Final A i és que "a la primera regata vam cometre uns quants errors que es paguen molt cars en aquests nivells d'elit". Per a elles va significar "haver d'anar a la repesca quan feia molt de temps que no ho feien".

Objectiu: Tòquio

Tot i que es van classificar l'any 2019 per als Jocs Olímpics de Tòquio, per a elles l'objectiu segueix sent Tòquio. "L'objectiu no era aquest Europeu. L'Europeu era una regata més per practicar i poder donar el 100% a les olimpiades".