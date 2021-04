Agustí Cuesta: "No ens vam equivocar amb Pau Gasol, és un gran jugador"

Avui ens ha visitat al Desmarcats, l'Agustí Cuesta, exjugador i exentrenador de bàsquet. Avui fa vint-i-cinc anys, el Licor 43, l'equip que va emborratxar de bàsquet Badalona i Santa Coloma, va perdre a Osca i va signar el seu certificat de defunció. En aquell equip, un dels capitans era l'Agustí. L'aler badaloní, del 1975 al 1983, va jugar amb l'inoblidable "Coto" i del 1983 al 1986, amb el Licor 43. Posteriorment, va marxar a Vitòria, fitxat pel Taugrés. Els seus dies com a jugador van acabar a Oviedo.

El descobridor de Pau Gasol

Després de la seva època dins les pistes, va passar a la banqueta, com a entrenador. Al junior del Barça, passarien per les seves mans Oriol Junyent, Roberto Dueñas, Juan Carlos Navarro i Pau Gasol. De fet, va ser l'Agustí qui va portar el Pau del Cornellà al Barça. El badaloní ha afirmat que "no va ser massa difícil fixar-se en el Pau. Tenia catorze anys i feia 1,90 m: eren tot cames i braços. Des de l'equip d'scouting del Barça, crèiem que era el perfil que arribaria a ser un gran jugador. I no ens vam equivocar".

