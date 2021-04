Són molts els sectors econòmics afectats per les noves restriccions que entren en vigor aquest divendres. Els més crítics són els de l’hosteleria, la restauració i la cultura. Els hotelers de la Costa Brava i la Costa Daurada han estat a ple rendiment durant la Setmana Santa i confiaven a recuperar certa activitat durant les setmanes que queden fins a l’estiu. Ara es troben que els telèfons no paren de sonar però per anul·lar les reserves que tenien pels propers dies.

01.54 min El confinament comarcal provoca les crítiques dels sectors més perjudicats | Àlex Cabrera

"Què farem amb el genero que teníem apunt?” Judith Lloberol, de la Unió d’Empresaris i Turisme Costa Brava ha reconegut a Ràdio 4 que ha estat "un gerro d’aigua freda". Assegura que tot i que alguns restaurants seguirant oberts per atendre els clients de la comarca, a nivell de allotjaments aquest nou confinament els complica molt la situació. Des de l’Associació d’Empresaris de l’Hosteleria de Tarragona, Francesc Pintado, afegeix que l’anunci d’un dia per demà obliga a recuperar els ERTO. A més assegura que els agafa amb les camares frigorífiques plenes i pregunta al Govern “que farem amb aquest generò?”. Recordem que a àmbits com el de Tarragona, la Setmana Santa havia suposat precisament un punt de partida de la recuperació del sector turístic. A la costa tarragonina, havien arribat a obrir fins al 80% dels càmpings o el 50% dels apartaments turístics amb ocupacions d’entre el 60 i el 80% tot i només poder comptar amb visitants de proximitat.

La declaració de la cultura com a bé essencial, paper mullat També la cultura alça la veu i reclama un salconduit per no rebre una allau de cancel·lacions. Carmen Zapata, gerent de l’Associació de Sales de Concert de Catalunya reconeix que el fet que la prohibició els hagi arribat en només 24 hores de marge els ha “desmuntat”. A més, insisteix que encara que reprogramin les actuacions, “tampoc tens mai la garantia que es pugui acabar executant perquè no estem protegits”. En aquest sentit han exigit al Govern que la declaració de la cultura com a bé essencial “no quedi en paper mullat” com està succeint.