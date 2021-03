Nos vamos de 'Rutas bizarras', por España: con humor y cachondeo

‘Rutas bizarras’ te lleva donde tu nunca irías o donde has ido y te ha sorprendido. El nuevo programa de La 2 promete, cada martes, un descubrimento loco de la mano de Marta Hazas y Xosé A. Touriñán.



Si estas harto de documentales de viajes con señores muy puestos y señoras muy bien informadas, atento porque esta nueva serie te va a gustar. Los presentadores son majos, pero les gustan los lugares raros, escondidos o que no salen en las guías turísticas. No sabemos si esto es bueno o malo o muy malo, pero estamos seguros de que nos vamos a divertir.

En Rutas Bizarras paseremos por lugares de España donde pocos turistas se pierden RTVE