Extra #EfecteCollins: descobrim els tallers de rap Versembrant

"Versembrant" és un projecte educatiu que parteix de la música, l'art i la poesia com a eines per canviar la societat.

Les components de Tribade visiten l'IES La Serreta de Rubí i proposen a l'alumnat de la classe de 3r d'ESO-A escriure una cançó, gravar un videoclip i descobrir el poder de la música i del rap per canviar la societat. La Bittah i la Masiva Lulla parlen del hip hop com a eina per qüestionar fonaments i també per expressar-se i conèixer-se a un mateix i a l'entorn.

Tribade al taller de rap Versembrant cropper

"Ens agrada dir que Versembrant és una escola popular de rap itinerant. Però Versembrant també és una escola de vida, de creació i de possibilitats de repensar-se des d'un altre lloc. Cada taller és un repte nou, on no saps què passarà. Gairebé sempre ens acabem retrobant amb una part de nosaltres, de quan érem adolescents, de quan teníem el cap ple de paraules, i unes ganes especials per qüestionar-ho tot", explica la Bittah, cantant de Tribade.

Tribade al taller de rap Versembrant cropper

La manera d'entendre el hip hop de Versembrant i de Tribade té molt a veure amb fer despertar l'esperit crític, amb fomentar el coneixement i la cultura: "La filosofia que envolta el hip hop des del seu origen té a veure amb una manera concreta d'entendre el món i de veure's en el món: defensar fermament la igualtat, la no discriminació i el dret a ser, moltes vegades, dins un sistema que no ho posa fàcil."

Tribade al taller de rap Versembrant cropper

L'alumnat no només aprèn les tècniques d'escriptura del rap, com el diagrama de flow, sinó que també acaba gravant davant del micròfon els seus versos: "El més important en el moment de gravar els versos davant del micròfon és transmetre als joves que només per l'esforç ja ho estan fent bé. Els diem que confiïn, que no cal que siguin perfectes, sinó que hi siguin presents, que s'ho creguin, I que hi posin el cor i no tant el cap. No passa res per equivocar-se, l'error forma part de l'aprenentatge. És molt especial veure l'inici d'un taller i la reticència, a vegades, de treure la veu, d'obrir-se... i com al final de procés s'ha obert una porta d'oportunitats i de creixement. I segurament aquesta porta, ja no es torna a tancar."