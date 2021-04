El amor ha llenado cientos de cartas, libros, canciones… Inspira a escritores, cineastas, músicos y artistas de toda índole. Un sentimiento que se recrea en las palabras y que se enreda en nuestra cabeza y corazón. En este nuevo capítulo de Deslenguados, el presentador Dani Orviz descubre los recovecos del amor junto a la invitada Cayetana Guillén Cuervo, presentadora de Versión Española y protagonista de El Ministerio del Tiempo, nos hablará del amor en el cine. Además, el músico y poeta Rayden diseccionará el amor en las letras de sus canciones y poemas y la activista feminista, Briggite Vasallo, pondrá los puntos sobre las “ies” respecto la relación que mantienen el lenguaje y el amor. Este gran tema también será tratado por Luna Miguel en su sección “Date cuenta”, donde nos definirá el amor y las distintas maneras de amar.

Enamorarse del cine

Cayeyana Guillén Cuervo es una apasionada del cine romántico. La actriz y presentadora, confiesa en esta entrevista que su película favorita es Nothing Hill, pero con Dani Orviz va a poner a prueba muchos de los clichés de este genero cinematográfico. “Amar es decir lo siento en mayúsculas, entender que te has equivocado”, dice la mítica presentadora de Versión Española contradiciendo una de las frases más conocidas de la película Love Story. De entre todas las frases de películas románticas de la historia, ella se queda con la de: “Siempre nos quedará París”. “Esta es una frase que significa que pase lo que pase siempre nos quedaran los recuerdos de lo que fue nuestro amor allí, aunque nos maten, aunque nos separen o no podamos continuar amándonos siempre nos quedarán los recuerdos”, añade.