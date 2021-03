Milers de famílies, concretament més de 25.000, acumulen un deute milionari per la pobresa energètica. Per fer-hi front, Generalitat, administracions locals, entitats socials i Endesa han arribat a un acord per liquidar aquest deute. És un acord històric perquè la companyia pagui almenys el 50% de les factures de les famílies vulnerables. Els ajuntaments per tant, queden exonerats de finançar les ajudes.

Protegir els drets de les famílies Les entitats socials que treballen per garantir el dret als subministraments bàsics feia temps que reclamaven aquest acord com una mesura imprescindible per garantir l'accés a l'electricitat, l'aigua i el gas de tots els ciutadans. Tot i que el 2015 es va aprovar la llei de pobresa energètica per garantir l'accés universal als serveis bàsics, moltes llars continuaven quedant-se sense subministrament. Amb aquest acord es pretén resoldre el deute que acumulen milers de famílies vulnerables. Una xifra que a mitjans del 2019 arribava als 21 milions d'euros i que aleshores afectava 25.000 famílies.