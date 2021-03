La Cuenca (Soria) aparece sin esperarlo, detrás de un puñado de curvas. Es una visión teatral, porque al llegar sientes que se ha abierto el telón. En un año normal, en un invierno como tantos otros, viven dos personas. La pandemia ha traído a los mayores del lugar a refugiarse en su casa de toda la vida. Así que este 2021 las calles de este pueblo soriano viven el frenesí de una decena de vecinos.

Desde el pasado mes de septiembre, Ana Bosch y su matriarcado han sumado de un plumazo tres personas a ese censo. Dejaron Valencia, una ciudad de 2,5 millones de habitantes, para vivir en este pueblo diminuto a 400 kilómetros de casa.

A Ana le rondaba por la cabeza un cambio, después de haber dejado un trabajo muy estresante en la banca. La Covid le dio el empujón que necesitaba. “Pensé en un año sabático. Alquilar una casa y aclarar mis ideas”, cuenta en un rincón ahora desierto. “Cuando llegamos no vimos nadie, a nadie. Pregunté, incluso, si había alumbrado en las calles por la noche”, rememora.

Lo preguntó después de visitar dos casas bonitas de este pueblo que es Bien de Interés Cultural (BIC). Una de ellas era una casa de alojamiento rural. “Nos encantó nada más verla. Estaba muy cuidada, con mucho estilo. Antes de salir de la provincia de vuelta a Valencia ya estaba llamando para decir que me interesaba”, cuenta Ana. Hoy es la gerente del Hotel Las Musas, que es también su hogar. “Al principio, no pensamos esto como un proyecto de vida, pero ahora estamos muy contentas”, asegura convencida. Su madre Isabel es su gran apoyo. ¿Echas de menos Valencia? “No. Tengo aquí a mi hija, a mi nieta…” No le falta nada. ¿Cómo se vive sin tienda, sin supermercado? “No tengo problema. Mi hija me lleva a Soria, que está a 25 kilómetros. Los martes viene el frutero…”, asegura Isabel. Hay lugares que, en realidad, son personas.

Ariadna tiene tres años y también parece estar muy integrada. No para de corretear. Y se echa a los brazos de Laura, una vecina de toda la vida, en cuanto la ve. ¿Qué os parecen las nuevas vecinas? “Estamos encantados”, asegura en la puerta de casa. La niña era también una buena razón para el cambio. “Quería que Ariadna pisara el barro y eso en una ciudad es muy difícil”, explica su madre. “Es un cambio de vida total, pero no me arrepiento. No volvería atrás”, dice convencida. Han encontrado en La Cuenca su lugar en el mundo.

LOS PERSONAJES La familia Bosch Juan Carlos Iragorri 26.03.2021 Es un periodista colombiano que lleva teletrabajando 20 años desde La Cuenca (Soria). Emite para una radio de su país y se encarga del podcast en español del Washintong Post. "Tenemos un internet que permite trabajar razonablemente, aunque sería importantísimo que nos mejorara la calidad", cuenta con los cascos puestos porque en cualquier momento puede estar en el aire.

Manuel García Sáez 26.03.2021 Llego a La Cuenca hace 27 años por trabajo. "Tenía trabajo en la restauración del patrimonio en la zona de Soria y surgió la posibilidad de comprar la casa al Obispado de Osma. Hice la plica de la subasta sin conocer el pueblo ni la casa", cuenta. Se encontró con una casona de finales del siglo XVII impresionante que, todavía hoy, conserva la chimenea pinariega propia de la arquitectura popular del pueblo. Por fuera, es un cono de ladrillo acabado en una punta de madera. Por dentro, es la salida de una cocina redonda. "Tiene un entramado de rama de sabina y luego se va rellenando con cal y arena. Esto estaba todo negro, del humo", explica bajo la bóveda que concentraba la vida y el calor.