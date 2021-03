Cafè d'idees

L'exdiputat de la CUP, David Fernández, ha reconegut un debat sobre l'entrada al govern de l'organització, si bé ha matisat que "atès el debat intern, ho veig precipitat". Fernández ha dit que depèn del programa de govern i no ha descartat més implicació "a mesura que avanci la legislatura" i ha destacat que CUP serà per primera vegada a la Mesa del Parlament.

Sobre la taula de diàleg: "Sóc descregut però mai desesperançat"

David Fernández ha dit que no renuncia a la taula de diàleg com la via més democràtica: "No puc renunciar a la taula, ni puc dir que hagi fracassat perquè només s'ha fet una reunió". Fernández ha reclamat "una taula de país", en la que hi entri la CUP i també la societat civil i ha afegit que la taula del diàleg no és només per parlar de referèndum sinó també de l'amnistia.