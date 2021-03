Fracassa la primera votació per a investir Pere Aragonès

El candidat republicà, Pere Aragonès, no ha aconseguit ser investit president de la Generalitat pel ple del Parlament. Tal i com era previsible, Aragonès no ha aconseguit la majoria absoluta necessària. El republicà ha obtingut només 42 vots favorables, els 33 d’ERC i els 9 de la CUP. Els 32 diputats de Junts s'han abstingut, mentre que la resta --PSC, Vox, comuns, Cs i PP--, que sumen 61 escons, han votat en contra.

Negociació sense èxit Després de la ronda de consultes amb els grups parlamentaris, Borràs va proposar el dimecres a Aragonès com a candidat a la investidura, malgrat no tenir els vots necessaris per a garantir la seva elecció. Després de 40 dies des de les eleccions del 14 de febrer, ERC i Junts no han aconseguit desencallar les seves negociacions per a investir al candidat republicà i formar un nou Govern, i la direcció de Junts ha optat perquè els seus diputats s'abstinguin. Junts avisa que encara no es pot tancar un acord de legislatura sòlid Un dels principals esculls per a arribar a aquest acord està quin paper ha de tenir el Consell per la República: Junts vol que aquest òrgan, presidit per Carles Puigdemont, tingui més pes i sigui l'espai de coordinació de l'estratègia independentista, però ERC el rebutja, encara que en els últims dies s'ha obert a reformular-ho per a integrar als principals actors de l'independentisme --ERC, Junts, la CUP, ANC i Òmnium-- i que totes les parts se sentin "còmodes". Durant la seva replica a Junts, el mateix Pere Aragonès s’ha mostrat disposat però a reunir-se a partir d’aquest mateix divendres per superar els esculls que els separen. Entre les aspecte que encara estan pendents de tractar hi ha un acord sobre el programa del nou Executiu i l'estructura i els càrrecs del Govern.