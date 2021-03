JxCat considera que l'acord no està madur i reclama temps. Durant la seva intervenció el president de el grup parlamentari, Albert Batet, ha demanat a l'candidat d'ERC a la Generalitat, Pere Aragonès, que renunciï a la segona votació del debat d'investidura fins que hi hagi un pacte entre tots els partits independentistes.

Batet ha recordat al candidat que no té obligació de sotmetre's a la segona votació i ha demanat seguir treballant "colze a colze" per aconseguir "un bon acord per a un Govern sòlid", que creu que podria arribar "en els propers dies i setmanes". Des de JxCat, recorden les desconfiances dels darrers mesos de govern i asseguren que no volen caure en els mateixos errors. "S'ha d'evitar caure en la inestabilitat de picabaralles i deslleialtats" els propers quatre anys, ha dit Batet.

Aragonès respon que el país no pot esperar ERC no està disposada esperar i no ha trigat a respondre la interpel·lació de Junts. En el seu torn de rèplica, Pere Aragonès, ha descartat renunciar al segon debat d'investidura de dimarts. El candidat republicà ssegura que "la crisi econòmica del país no espera, la repressió no espera, per això cal unes institucions fortes. No hi ha diferències insalvables i, si hi ha, són petites i no són majors que en altres investidures". “��️ @perearagones adverteix a @JuntsXCat que "el país no pot esperar". Assegura que seguirà treballant per arribar a un acord abans de la sessió de dimarts | @RTVECatalunya



�� En directe a https://t.co/2b4IGQOFm9 pic.twitter.com/4rtLBAWBTc“ — L’informatiu | TVE Catalunya (@linformatiu_tve) March 26, 2021 Aragonès s'ha mostrat disposat a seguir negociar "24 hores al dia si cal" per assolir un acord que veu a tocar. En aquest sentit, ha urgit Junts a arribar a un pacte "sense demores" per "l'urgència" de formar un Govern. Aragonès també ha valorat el paper de Carles Puigdemont en la internacionalització del conflicte però també ha volgut defensar la "legitimitat" dels presidents que escollirà el Parlament.