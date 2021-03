Les bases de la CUP han avalat amb el 59% dels vots favorables el preacord amb ERC per investir Pere Aragonès com a nou president de la Generalitat en el debat d’investidura convocat per aquest divendres. Ho ha anunciat la diputada Eulàlia Reguant que ha emplaçat a Junts a “sumar-se” a aquesta majoria.

01.10 min Les bases de la CUP avalen el preacord amb ERC amb un 59% de vots | Laura Herrero

Els cuparies han comptabilitzat, així, els resultats de la consulta telemàtica en que han participat 1.400 militants. Hi havia tres preguntes, la primera feia referència directa al preacord amb els republicans. Ha obtingut 564 vots a favor (59%), 367 en contra (39%) i 20 en blanc (2%).

Segons Reguant, encara que l’acord “no té la profunditat” que li agradaria a la formació, sí que permet “començar una legislatura que intentarem que sigui de canvi de cicle”. En aquest sentit ha advertit que “no donem cap xec en blanc, però tampoc podem permetre’ns rebaixar el punt de partida.

01.44 min Les bases de la CUP avalen el preacord amb ERC amb un 59% de vots

La diputada de la CUP ha assenyalat d’altra banda que el que ha avalat la CUP “ no és un acord de Govern, sinó de mínims” per començar la legislatura. La seva formació es compromet, en aquesta línia a “empènyer” la majoria parlamentaria perquè el nou cicle que s’obre sigui “ d’acumulació de forces i de confrontació democràtica”.