El candidat d'ERC a la presidència de la Generalitat, Pere Aragonès, ha encetat el seu discurs al debat d'investidura al Parlament assegurant que se sent “preparat per liderar un Govern fort, estable, eficient i ambiciós”. Aragonès ha mostrat la seva disposició a un "acord sòlid i estable" i s’ha compromès a buscar una solució al conflicte català que faci "inevitables" l'amnistia i un referèndum d'autodeterminació.

El Govern que vol presidir, ha explicat, "tindrà tres objectius": afrontar "les urgències i desigualtats" generades per la crisi, impulsar la "reconstrucció econòmica" i "encaminar la resolució del conflicte polític fent inevitable l'amnistia i l'autodeterminació". "Estic preparat i tinc tota l'energia per a afrontar el conjunt d'urgències" de Catalunya i per a "donar forma a la nova Generalitat republicana", ha remarcat.

Crida a Junts a sortir de la zona de confort i abandonar els maximalismes El candidat republicà ha reivindicat la majoria parlamentaria a favor de la independència per arribar a un acord de legislatura. S'ha dirigit així, a Junts a qui ha recordat que "si volem obrir una nova etapa, si no volem malmetre l'oportunitat històrica de fer la sacsejada, tots i totes hem de superar les malfiances amb qui compartim trajecte. I la millor manera és intentar treballar conjuntament". En aquest sentit, ha instat a la formació liderada per Carles Puigdemont a abandonar la zona de confort i les posicions maximalistes per aconseguir evitar la situació de bloqueig. Per Aragonès "tots hem de sortir de la nostra zona de confort" si volem fer un Govern de coalició i assegura que és possible arribar "avui mateix" a un acord. Aragonès també ha agraït l'acte de generositat de la CUP amb el suport a la seva investidura. Ha mostrat el seu compromís a sotmetre's a una qüestió de confiança a mig mandat precisament per encetar des del primer minut de la legislatura una nova etapa de transformació profunda del país.

Mobilització de 700 milions pel rescat social En l'àmbit social, el candidat republicà ha anunciat que en els primers 100 dies de mandat mobilitzarà "700 milions d'euros per fer front a l'emergència social". En el seu discurs davant la cambra ha destacat que el pla preveu ajudes per autònoms i pimes. Un paquet d'ajudes que s'acordarà trimestralment amb els agents socials dins del marc del diàleg social. En aquesta línia també ha apostat per desenvolupar "de forma immediata" un pla integral per la salut mental i emocional i per reconstruir la vida després de la pandèmia.

El candidat republicà s'ha compromès tal i com estableix el preacord amb la CUP a treballar per evitar, per llei, els desnonaments de les famílies en situació de vulnerabilitat. Assegura que vol abordar el control dels preus dels lloguers i una oferta d'habitatge social amb impacte en els preus del mercat.

Nou model policial D’altra banda, el candidat republicà també ha apostat per abordar la millora del model de policia democràtica del cos dels Mossos d’Esquadra si surt investit com a president de la Generalitat. En aquest sentit ha fet una crida a millorar el cos “des de la perspectiva de la seguretat humana que aporten les Nacions Unides, el reconeixement i la defensa d ela professionalitat dels servidors públics i la constant voluntat de millora”. Uns canvis que Aragonès ha apostat per portar a terme “en sentit positiu, amb grans consensos i amb una visió constructiva”.

Una banca pública i recuperar la Conselleria d'Universitats El candidat a la presidència d’ERC ha anunciat que la seva intenció, si és investit, es la de transformar l’actual Institut Català de Finances (ICF) en una banca pública. Un procés que ja està en marxa, però que vol culminar perquè actuï com a autèntic motor de l’emprenedoria. Aragonès ha apuntat que els fons Next Generation representen “una oportunitat única” per transformar el model productiu de Catalunya que no s’ha de desaprofitar. En aquest sentit, ha defensat recuperar el Departament d'Universitats i Investigació de la Generalitat “per aprofitar tot el potencial” disponible en disciplines com la biomedicina. D'altra banda també ha garantit que el seu serà un Govern partari amb una conselleria de Feminismes per "erradicar tota forma de discriminació". A més, s'ha compromès a impulsar una Conselleria d'acció Climàtica. Per assolir-ho ha avançat que s'ha de fer amb un Pacte nacional per la Trnasició Ecològica amb la societat civil i econòmica per arribar al "100% de renovables al 2050".