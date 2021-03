Pepe Mel, entrenador de la Unión Deportiva Las Palmas, somriu cada cop que li pregunten per Pedri. El tècnic madrileny va apostar al seu equip per un jove canari de 16 anys que ara meravella amb el Barça i és a punt de debutar amb la selecció espanyola absoluta. "És l'il·lusió d'un nen, és la conseqüència natural de fer sortir el geni que porta dins", explica Mel al Desmarcats.

Pedri, tot un orgull "Sé com ha treballat", explica l'entrenador de l'equip canari i reconeix que això el fa sentir "molt orgull". Aquest esforç del que parla Pepe Mel se suma al fet que "té unes qualitats enormes per ser un jugador de màxim nivell". Per tot això diu no sorprendre's que amb només 18 anys Pedri estigui despuntant a l'elit del futbol mundial. “⚽️ Pepe Mel: "Sento molt d'orgull perquè sé com ha treballat. És la il·lusió d'un nen que té moltes qualitats per ser un futbolista top".



Un avançat a la seva edat "La gran virtut de Pedri és que entén el joc", apunta el que fora el seu mestre a Gran Canària i això fa "que la gent del voltant se senti còmoda i jugui millor". Pepe Mel s'atreveix a assegurar que "a Koeman li haurà passat el mateix" que va viure ell: que quan ha vist la facilitat per "associar-se amb el Leo (Messi), el Sergio (Busquets)" i companyia no ha dubtat en apostar pel canari, per atrevit que pugui semblar per la seva joventut. “⚽️Pepe Mel: "Tots els futbolistes que envolten Pedri juguen millor perquè entén el joc i s'associa bé" .



