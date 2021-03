Cafè d'idees - Marc Giró ens presenta 'Pijos'

Qui són els pijos? Què fan amb la seva vida? On podem trobar-los? Això i molt més és el que respon la guia del periodista Marc Giró sobre el món d'aquests adinerats, en una obra anomenada Pijos que acosta els mortals a aquesta espècie desconeguda per a molts. Entrevistat per Gemma Nierga, Giró avança algunes de les respostes a aquestes preguntes i ens explica quins pijos trobem a la política catalana.

S'adaptarien a una Catalunya independent En aquest sentit, el periodista també diu que, tot i que no suporten aquests canvis, en el cas que Catalunya assolis la independència, els pijos s'adaptarien a la nova situació. Defensa que necessiten anar passant la riquesa de generació en generació, i que per això s'han anat emmotllant a les diferents èpoques. Els pijos són pràctics i per aquest motiu, per exemple, tot i ser castellanoparlants, en el mandat de Jordi Pujol s'hi dirigien en català, apunta Giró. “��️ "Els 'pijos' no suporten els canvis, però, si arribés la independència, s'hi adaptarien".



