El Govern fa esperar la reobertura de la restauració per sopar

La portaveu del Govern, Meritxell Budó, ha refredat la possibilitat que bars i restaurants obrin a la nit a partir del 28 de març, donat el repunt de contagis de COVID-19 que s'ha registrat a Catalunya durant l'última setmana.



"Tot fa pensar que aquesta mesura haurà d'esperar uns dies més", ha apuntat durant una entrevista en Catalunya Ràdio, en la qual s'ha mostrat partidària de "donar aire" als ciutadans, però només quan les dades epidemiològiques ho avalin.

Els Mossos d'Esquadra han imposat més de 2.000 sancions per incompliments de les restriccions de mobilitat aquest primer cap de setmana. "El fet d'haver-hi més mobilitat ha implicat, lògicament, més sancions. S'han detectat grups que no eren bombolla que s'estaven desplaçant" ha afirmat la consellera. Aquest cap de setmana hi ha hagut un fort increment de la mobilitat, del 60% el dissabte i del 70% el diumenge.

Sobre les noves restriccions, que s'aplicaran a partir del dilluns 29 de març, Budó s'ha mostrat partidària de "fer petits passos endavant, però que cada pas endavant no signifiqui fer tres passos cap endarrere". En aquest sentit, ha defensat seguir amb fórmules que permetin frenar una quarta ona, però també "donar aire" a la població, que considera que en la seva majoria és responsable i no se salta les restriccions.

Avui s'han declarat 601 nous casos confirmats per PCR o TA , amb un total de 540.999. El 5,15% de les proves de la darrera setmana ha donat positiu. S'ha informat de 20 noves morts i el total és de 21.148 en tota la pandèmia. Hi ha 1.431 pacients ingressats als hospitals, 25 més, i 411 persones a l'UCI , una més que fa 24 hores. Hi ha 663.988 vacunats amb la primera dosi (+10) i 344.912 amb la segona (+178).

Enric Álvarez, investigador del grup BIOCOMSC1 i professor a l'UPC, ha assegurat en una entrevista al programa Cafè d'Idees que les dades de la Covid-19 han quedat estancades i cal veure com es reacciona aquestes setmanes de més interacció. Ens explica també com a Catalunya hi ha una diferència notable entre el territori. Assegura que "al sud de Barcelona hi ha una millora sistemàtica i la Catalunya interior empitjora". També haurem de veure les conseqüències d'aquests dies de noves mesures que no es reflectiran fins d'aquí a unes tres setmanes.

13.40 min Cafè d'idees - Enric Álvarez: "El coronavirus entén moltíssim de rics i pobres"





Ha remarcat que la incidència del virus afecta de forma diferent segons les condicions socials i econòmiques de cadascú. No és el mateix tenir una feina còmoda on no et trobes amb ningú que una feina més arriscada per exemple.

Caldrà veure com evolucionen les dades en les setmanes vinents i si es decideix continuar donant aire a poc a poc o tornem enrere una altra vegada.