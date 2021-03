El Ministeri de Sanitat ha anunciat l'ampliació de la franja d'edat per a vacunar amb el fàrmca d'AstraZeneca fins als 65 anys. Així ho ha confirmat la ministra de Sanitat, Carolina Darias, després de la reunió del Consell Interterritorial de Salut, reunit aquest dilluns a la tarda.

“La ministra de Sanidad anuncia que se reinicia la vacunación con AstraZeneca este miércoles y se amplía el límite de edad de los 55 a los 65 años.



▶https://t.co/LYhNtcgIxV pic.twitter.com/GgeMy9CpBO“ — RTVE Noticias (@rtvenoticias) March 22, 2021

La decisió arriba després d'avaluar l'informe de la ponència de vacunes, reunida aquest cap de setmana. Algunes comunitats autònomes, com Catalunya, Madrid o Cantàbria, feia setmanes que ho reclamaven per tal d'agilitzar el procés d'immunització.

L'ús de l'antídot creat per la Universitat d'Oxford i la farmacèutica anglo-sueca es va limitar a persones entre 18 i 55 anys per la manca de dades sobre la seva eficàcia en majors. Les vacunes de Pfizer i Moderna seran destinades en exclusiva als majors de 65 i als malalts amb patologies de risc. La d'AstraZeneca en canvi, ho serà per als ciutadans d'entre 18 i 65 anys, tal com porten demanant des de fa setmanes comunitats com Catalunya, Madrid o Andalusia.

Dimecres es reprèn la vacunació Després que l'EMA ratifiques que el vaccí no era el causant dels casos de trombosi registrats, el Ministeri de Sanitat ha decidit no només continuar amb la vacunació, sinó ampliar la franja d'edat. A partir d'ara, el criteri de vacunació serà el de l'edat, en considerar els experts que és el factor determinant d'hospitalització i mortalitat. Això posa fi a l'estratègia emprada fins ara d'establir la vacunació per grups preferents com docents, policies o bombers. El Govern fa esperar la reobertura de la restauració per sopar