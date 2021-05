El 22 de març es commemora el Dia Mundial de l'Aigua. Enguany se centra en què significa l'aigua per a les persones, del veritable valor que té i de com podem protegir millor aquest recurs vital.

“ #DiaMundialdelAigua �� ✅97% aigua de la Terra és salada ✅Només un 2,5% és aigua dolça ✅I només un 0,025% és aigua potable�� Rentar-se les mans����és una de les formes de frenar la propagació de la Covid19. ⚠️Prop de 3 milions de persones no tenen accès aigua. No la malbaratem❗️ pic.twitter.com/YWIrXLatMU “

El valor de l'aigua

Per reflexionar sobre la importància que té l'aigua, cal tenir present que més del 97% de l'aigua de la Terra és salada. Només un 2,5% és aigua dolça, i d'aquesta només és potable un 0,025%.

Aquest darrer any una de les formes de frenar la propagació de la COVID-19 ha sigut rentar-se les mans. Gairebé tres milions de persones no tenen accés a l'aigua per rentar-se-les. És per aquest motiu que cal fer un ús responsable i una gestió sostenible dels recursos d'aigua dolça.