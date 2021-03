Curses ilÂ·legals de cotxes i motos a l'Arrabassada

La carretera de l’Arrabassada, la BP-1417, que uneix Barcelona amb Sant Cugat del Vallès, és considerada com la més perillosa de tot Catalunya. Cada dia hi passen més de 7.000 vehicles i històricament és coneguda per les seves carreres il·legals.

Cada cap de setmana el mirador de l’Arrabassada s’omple de desenes de motoristes i pilots de cotxes d’alta cilindrada. Tot i que asseguren que fa temps que no s’hi celebren curses com a tal, sí que es duen a terme els anomenats piques: avançaments imprudents, agafar corbes a gran velocitat i altres maniobres d’alta velocitat que sovint tenen conseqüències.

“L’ambulància és força habitual en aquesta carretera”, explica Adrià Ariño, president de l’Associació de Veïnes Mont d’Orsà de Vallvidrera. “Aquesta via la fem servir veïnes, no només de Vallvidrera sinó també d’altres barris de muntanya, i també gent que utilitza la carretera per anar des de Barcelona en direcció Sant Cugat".

“Barrejar això amb curses i velocitat és molt perillós. Són freqüents els avançaments a molt alta velocitat, en llocs perillosos i amb baixa visibilitat. Això provoca que sovint hi hagi accidents de diversa gravetat, sobretot amb ciclistes o motocicletes, que són els usuaris més vulnerables a la carretera".

Per saber més sobre aquestes pràctiques il·legals que posen en joc la seguretat viparia i quines podrien ser les solucions en aquest conflicte, n’hem volgut parlar amb David Cobo, periodista del digital Tot Barcelona i Mònica Peinado, periodista de la SER especialitzada en mobilitat i infraestructures.

Un problema conegut per tothom, però enquistat “Aquest problema fa molts anys que dura. Durant uns anys es van fer patrulles conjuntes de les policies locals de Barcelona i de Sant Cugat i dels Mossos d’Esquadra i va funcionar durant un temps, però avui en dia torna a succeir cada cap de setmana a partir de les sis de la tarda”, explica Mònica Peinado. “Es fan controls, però si quan els cossos policials arriben no s’està produint conducció temerària en aquell precís moment, l’únic que poden és tancar el mirador, però no poden multar ni identificar a ningú. I per descomptat, quan la policia marxa les curses comencen”, afegeix. En David Cobo va tenir l’oportunitat de parlar amb alguns dels participants, i ens explica que “ells tenen autoconfiança en la seva conducció, perceben un risc molt baix perquè confien en que tenen el talent necessari per a no patir cap accident”. Tanmateix, les dades no indiquen el mateix. En aquesta carretera s’hi produeixen aproximadament cinc accidents greus cada any. Els veïns de la zona denuncien la situació i declaren estar farts d’un problema de seguretat viària molt greu, enquistat des de fa anys i reclamen a l'administració solucions que aconsegueixin posar fi definitivament a aquesta pràctica. “�� Els veïns de l'Arrabassada viuen les curses il·legals com un problema de seguretat viària molt greu. #EnLíniaTVE



Infraestructures, controls i conscienciació La Generalitat de Catalunya acaba d’aprovar un projecte de 900.000 euros amb el que pretén aplicar en diferents elements de la carretera. S’actuarà per separar els dos sentits de circulació, però no amb elements físics com mitjanes de formigó perquè podrien ser molt perilloses. Es farà una línia de pintura amb ressalts, de manera que sigui incòmode circular-hi per sobre, però no perillós. Segons Ole Thorson, president de l’Associació per a la Prevenció d’Accidents de Trànsit, els controls policials són importants, però resulta impossible ser a tot arreu a tota hora, de manera que cal recórrer a sistemes de control intel·ligent com radars i càmeres. “Sabem que això genera un debat sobre fins a quin punt podem ser controlats, però hem d’entendre que des del moment en què pugem a un vehicle som persones públiques i podem ser controlats”. També és important seguir treballant en la conscienciació i en fomentar la cultura de la seguretat viària. Segons Ole Thorson, “hi ha molta gent que encara no ha entès que segons quins comportaments a la carretera són potencialment molt perillosos. La conscienciació és una tasca conjunta de les associacions, els mitjans de comunicació i l’administració pública. Tota la societat hauria de prendre molta més consciència sobre la seguretat viària”. “�� Les carreres il·legals a l’Arrabassada no són una excepció. Hi ha altres llocs on també se’n fan. Un clàssic són, per exemple, els polígons industrials.



