Mor als 61 anys el prestigiós oncòleg català Josep Baselga

L’oncòleg català Josep Baselga ha mort aquest diumenge a Nova York, on residia de feia anys liderant importants projectes contra el càncer. Ho ha confirmat en un comunicat el Vall d'Hebron Institut d'Oncologia (VHIO), que ell va fundar el 2006.

Referent internacional en la recerca de nous tractaments contra el càncer, sobretot de mama, s’ha dedicat al desenvolupament de fàrmacs i l'estudi de les estratègies per superar els mecanismes de resistència, esdevenint líder en el desenvolupament clínic de diversos agents nous. Ha rebut nombrosos premis, entre els quals el 2016 el Premi Internacional Catalunya, juntament amb dos oncòlegs catalans de prestigi internacional com Manel Esteller i Joan Massagué.

Conflicte d'interessos

Segons va revelar en 2018 el diari The New York Times, Baselga no va divulgar milions de dòlars en pagaments de farmacèutiques en els últims anys ometent aquests llaços financers en dotzenes d'articles de recerca que va publicar en prestigioses publicacions especialitzades.



Després que el diari neoyorkino difongués aquesta informació, Baselga es va comprometre a corregir en 17 articles els seus informes de conflicte d'interessos, publicats en revistes especialitzades, com The New England Journal of Medicine o The Lancet. Des de principis del 2019 dirigeix l’àrea d’I+D contra el càncer de la multinacional AstraZeneca.