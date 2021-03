El secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, s'ha mostrat convençut que Catalunya no haurà d'actuar pel seu compte per eliminar el topall d'edat d'AstraZeneca. En les reunions previstes a escala estatal aquest cap de setmana és molt factible que aquest s'elimini.

Argimon ha afegit que no tindria sentit no fer-ho perquè "no té cap raó de ser no estar vacunant gent més gran de manera molt ràpida". El criteri del Govern no és que la vacuna d'Oxford estigui disponible també entre els 55 i els 65 anys sinó sense cap limitació d'edat a partir dels 18 anys.

La consellera de salut, Alba Vergés, assegura que si s’elimina el topall de 55 anys es prioritzarà vacunar per franges d’edat. Considera que “no s’està perdent temps” perquè es comenci el procés de vacunació aquest dimecres.

Espanya reprendrà dimecres la vacunació La ministra de Sanitat, Carolina Darias, va convocar d'urgència el Consell Interterritorial de Salut per valorar la decisió de seguir vacunant després de l'informe de l'Agència Europea del Medicament. Tant el ministeri com les comunitats autònomes són partidàries de reprendre l'administració d'aquesta vacuna com més aviat millor. La intenció és que sigui a partir de dimecres, segons ha avançat la ministra en roda de premsa. “Carolina Darias anuncia que se reiniciará la vacunación con AstraZeneca el próximo miércoles#Canal24horas

Entretant, aquest cap de setmana o dilluns hi haurà reunions de la ponència de vacunes i de la Comissió de Salut Pública per decidir en quins termes es tornen a administrar les dosis i en quin tipus de franja d'edat o col·lectius. Sanitat suspèn temporalment la vacunació amb AstraZeneca L'aturada es va desencadenar per una trentena de casos de trombosi entre els gairebé 5 milions de vacunats a Europa. Dinamarca i Àustria van ser dels primers a suspendre l'ús de la vacuna d'Oxford-AstraZeneca a finals de la setmana passada, però quan Alemanya s'hi va sumar dilluns l'efecte dominó es va accelerar i més d'una quinzena d'estats de la UE, entre ells Espanya, van fer el mateix. Estats com França, Alemanya o Espanya han anunciat la represa del subministrament d'aquesta vacuna de nou. Altres com Suècia o Dinamarca mantenen de moment la suspensió.