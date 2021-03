El dissabte 20 de març arriba la primavera

Al contrari del què es pensa, el dia de l'equinocci no és el què té les mateixes hores de llum que de foscor . Això succeeix uns dies abans que entri oficialment la primavera. Aquest any l’equilux va ser el dimecres 17 de març: el sol va sortir a les 7 del matí i es va pondre a les 7 del vespre (vam tenir 12 hores de llum i 12 hores de foscor). A la tardor l’equilux en canvi, és produeix uns dies després de l’entrada a la nova estació.

Teniu ganes de primavera? Doncs tot i que aquests dies l’ambient serà hivernal… demà, dissabte 20 de març , començarà la primavera astronòmica . L’equinocci, el canvi d’estació, serà a les 10 hores i 37 minuts del matí . Aquest any la primavera durarà 92 dies i 18 hores , s'acabarà el 21 de juny coincidint amb el solstici d'estiu .

L’última oportunitat d’aquest any per gaudir d’una superlluna serà a l'estiu, exactament el 24 de juny .

Primavera d'eclipsis

El primer eclipsi serà el dia 26 de maig. Hi haurà un eclipsi total de Lluna, coincidint amb la superlluna més gran d'enguany. Ara bé, a Catalunya no el podrem veure, només serà visible a l'est d'Àsia, Austràlia, el Pacífic i Amèrica.

Sí que podrem gaudir de l'eclipsi anular de Sol del 10 de juny. Tot i que des de Catalunya serà parcial, podrem veure com l’ombra de la Terra tapa prop d’un 10% de la superfície solar. En canvi, sí que serà visible del tot a Amèrica del Nord, Europa i Àsia.