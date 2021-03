Raquel González: "El nivell de marxa a Espanya és molt alt"

La Raquel González és marxadora des dels 11 anys, quan participava amb els Lluïsos de Mataró. Ha estat campiona de Catalunya, d'Espanya, medallista als Jocs del Mediterrani del 2013 i olímpica a Rio 2016.

Diumenge passat va ratificar la mínima per als Jocs de Tòquio en la seva especialitat, els 20 quilòmetres marxa . Tot i això, González creu que "no ens hem d'adormir perquè el nivell de la marxa a Espanya és molt alt ". A més, pensa que "això és bo perquè ens fa estar on estem a nivell internacional, amb molt bons resultats".

Treball mental per rendir al 100%

Els 20 quilòmetres marxa és una modalitat on s'ha de treballar físicament, però també mentalment. Per a l'atleta del Barça el treball mental és important per estar al 100% quan tens un mal moment perquè "hi ha lesions, competicions on et fan mal les cames i has de convèncer a les cames que sí que poden més i això s'ha de treballar moltíssim".